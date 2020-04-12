準備恢復州內日常作業 檳將展開 重返正軌策略

（檳城12日訊）檳州首席部長曹觀友說，從本週起，檳州將展開“檳州重返正軌策略”，以評估局勢，並為恢復州內日常作業做準備。

他說，檳州政府在第一及第二階段行動管制令期間，絕無妥協式地著重人民的安全與健康，然而，我們不可以永遠處在危機當中。

曹觀友今午在臉書直播匯報會上，呼吁大家須做好準備應對疫情後的日子。大家過去的正常日子或改變、生意、工作也或受影響。但大家無需擔心，州政府將與大家同在。

檳99%企業屬中小企

他指出，檳州99%企業都屬於中小企業，經濟附加價值達300億令吉，對推動檳州經濟扮演重要角色，並為檳州提供40萬個就業機會，州政府將確保這些企業重新崛起。

他說，檳州政府的智囊團，即檳城研究院已評估州內4大領域合計46種中小型企業在疫情中所面對的困境。據分析，4大領域（農業、建築、製造及服務領域）中，服務領域受影響程度最大。

“如果以全國比例作為基準，那麼，在中小企業的服務領域中，微型商家占最多數。”

他說，新冠肺炎疫情爆發所造成的經濟危機，比如公司停止運作、生意額下降、難以獲得貸款、微型商家的資源有限等，間接導致該群體成為受影響最大的群體。

曹觀友續指，汽車及摩多維修、農業品及畜牧業批發、餐飲業材料批發、雜貨店、油站、旅遊業的交通、住宿服務業如酒店、宿舍、民宿、餐飲業、房地產業、旅遊服務業、藝術、娛樂及休閒企業，在檳州則有約18萬名員工，這些企業也面對高風險經濟危機。

“檳州政府已推出檳州關懷中小型企業貸款計劃，為檳州商家提供免息貸款，希望此計劃有助州內中小企業應對此次經濟挑戰。”

他也說，州政府通過檳威兩地政府推出了小販外賣平台（Jom Beli Online），據了解，小販在使用該平台後，銷售額已有所增長。

“目前，僅有約37.9%的檳州中小企業邁向數碼化，這是非常少的。我希望，更多中小企業可邁向數碼化。”

檳感染人數屬第二低

曹觀友指出，截至目前，檳州並沒出現新感染群。檳州是繼吉打之後，平均10萬人口，感染新冠肺炎人數第二低的州屬。

他說，首相已收到檳州政府在4月6日向聯邦政府提出的3大建議，即增加及簡化新冠肺炎檢測程序、加強檳州邊界的行動管制，並落實環境、健康及安全的措施，讓那些獲准運作的工廠遵守有關指標。

“我希望聯邦政府可盡快對有關事件做出決定。”

曹觀友說，行動管制將邁入第三階段，他理解醫護人員、軍警人員、志願警衛隊、大馬民防部隊、移民局、地方政府執法人員都累了。他非常感謝前線人員在面對一部分的固執民眾時，保持耐心及專業。

“我們的清潔員工也累了。雖然我們都留在家裡，但每天都產生垃圾，巴剎也需進行清理甚至消毒。就因為他們願意從事骯髒、辛苦、危險的工作，檳州才得以保持清潔及安全。”

他續說，人民代議士及服務團隊這期間也變成送餐及日常用品服務隊。以每名州議員每天平均送出200至300份食物予各選區居民計算，他們迄今已送出約2萬至3萬份食物，甚至可能在全檳已送出了數噸其它資源。