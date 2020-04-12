理髮店是否恢復營業 彭週三行政議會定奪

（關丹12日訊）彭亨州務大臣拿督斯裡旺羅斯迪將於本星期三（15日）召開的彭亨州行政議會後，宣佈彭亨州是否允許備受爭議的理髮店領域在第三階段行動管制令期間恢復營業。

彭州地方政府及房屋委員會主席阿都拉欣今日受詢時指出，除了理髮店，當局將根據聯邦政府同意開放的9大領域，包括洗衣店、眼鏡店、五金店及電子電器等商店的營業進行討論，以確保謹慎處理，避免造成疫情進一步擴散。

“涉及這9個領域恢復運作所存在的許多隱憂及考量，我們都會在行政議會內討論，最終的議決，將由州務大臣作出宣佈。”

較早時，國際貿易及工業部指出，獲准在第三階段行動管制令期間營業的洗衣店及理髮店，一周只能營業3天，即星期二、星期四及星期六，營業時間為上午10時至晚上8時。

所有獲准率先營運的行業，需於本月13日（星期一）上午9時開始，透過貿工部的網站提文申請。

瓜登市廳不准理髮店重開

（瓜拉登嘉樓12日訊）雖然登州政府還未發出指示，不過瓜登市政廳率先表明立場，不允許瓜登及瓜拉尼魯斯的理髮店在行動管制期營業。

瓜登市長沙希旦恩邦對《每日新聞》指出，瓜登市政廳做出這項決定是為了遏制冠狀病毒病疫情蔓延。

“雖然州政府還未針對登州理髮店是否允許營業做出正式宣佈，不過我們響應衛生部的呼籲，不允許瓜登及瓜拉尼魯斯的理髮店營業，直到州政府發出相關指示。”

他說，對於租瓜登市政廳店舖經營理髮店的業者，他們將商討是否豁免租金，減輕業者的負擔。