不應以行業作為標準 劉華才建議分區復工

（吉隆坡12日訊）政府允許特定領域如理髮業復工引起爭議，民政黨主席拿督劉華才建議政府以分區復工的辦法，而不應該以行業來作為復工的標準。

他今日發文告說，雖然衛生總監拿督諾希山勸請首相延後讓各行各業復工，但政府必須在抗疫與經濟之間取得平衡，民政黨認為落實分區分級復工是一項雙贏之法，一方面可以達到抗疫目的，另一方面則可以逐步恢復經濟活動。

“民政黨的建議是被允許復工的9個領域如果處在疫情綠區，那麼可以復工，惟員工不能跨區。如果是位於橙區與黃區，則必須在符合條件下才可復工，至於處在紅區則不可以復工。”

增疫情二度爆發風險

他認為，政府允許逐步開放的9個商業領域，應該是根據疫情分區來決定，而不是只要是這9個領域的企業，不管在哪一區都能復工。

劉華才指出，國內如今的疫情仍未達到完全受控的地步，因此除了早前宣佈的9個商業領域，政府不應該再開放更多領域復工，否則過早全面復工復產只會增加疫情二度爆發的風險。

他也再次提醒所有獲准復工的公司必須嚴格遵守指示與條例，例如強制員工及上門顧客戴口罩，工作場所每日消毒及每日對員工和訪客做完整記錄，包括量體溫。

他籲請政府執法單位嚴格執法，任何違反覆工條例的公司必須馬上停工，直至疫情全面結束為止。