芬蘭大學3D演示 患者離開病毒還在 蔓延至社交距離以外

（赫爾辛基11日訊）芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的研究人員發現，新型冠狀病毒肺炎患者咳嗽後，攜帶新冠病毒的微粒能在空氣中停留數分鐘之久。

科學家們發佈一個3D模型，展示新冠病毒在人咳嗽、打噴嚏以及說話時，如個通過空氣中極細小的氣溶膠顆粒運送。

他們說基於這個發現，建議人們在新冠肺炎疫情期間應避免置身人多的室內空間。

研究人員的模型，模擬一個人在一列櫃之間咳嗽，情況有此人站在超級市場內、貨架與貨架之間的走道。

他們發現氣溶膠雲可擴散至咳嗽人士附近以外的地方以及稀釋，但需時達數分鐘。而氣溶膠雲會蔓延到隔鄰的貨架。

阿爾托大學助理沃里寧指出，有些受感染的人在咳嗽後走開了，但他們留下攜帶病毒的、極細的氣溶膠顆粒：“這些顆粒最終可能進入附近的人的呼吸道。”

芬蘭國家技術研究中心、赫爾辛基大學、芬蘭氣象局及阿爾托大學都利用同樣的條件去獨立研究這個模型，得出相同的初步數據。

芬蘭國家衞生與福利研究院首席專家薩內說，基於這些機構的模型，尚不可能直接發佈新建議。 但是，這些結果是整體結果的重要組成部分，應將它們與現實中流行病研究的數據進行比較。”

他說：“研究院建議身體不適的人留在家以及與所有人保持距離。指示包括在咳嗽時用衣袖掩住口鼻，以及好好保持雙手衛生。”