​諾希山：行管令奏效 傳染病例將減至2033起

（布城11日訊）截至11日中午12時，我國新冠肺炎再新增184起確診病例，累計病例達4530起，今日再有3人不治，累計死亡病例達73起。

衛生部預計到了兩個階段的行動管制令在本月14日結束後，我國活躍及可傳染的確診病例將會降至2033起。

衛生總監拿督諾希山表示，這顯示我國推行的兩個階段的行管令奏效，成功把病例稍減。

他說，根據衛生部的數據預計，我國在完成兩個階段的行動管制令後，以累計確診病例減去康複病例及死亡病例，我國活躍及可傳染的確診病例將是2033起。

再有165患者出院

諾希山是在公布每日的新冠肺炎疫情進展時，如此指出。他說，今日有165名患者康複出院，累計出院人數達1995人，也就是44%。

他說，目前共有72名病患在加護病房治療，當中38人需要呼吸輔助器。

“今日再有3人不幸逝世，累計死亡病例達73起，也就是1.6%。”

他說，第71起死亡病例為3091號病患，66歲的大馬男子，患有糖尿和血壓高，他與大城堡集會的第452號確診患者有密切接觸。他在1日進入芙蓉端姑查化醫院治療，11日中午12時05分不治。

第72起死亡病例為537號病患，71歲的大馬男性，患有糖尿、高血壓及心髒病。他在3月15日進入雙溪毛糯醫院治療，4月11日上午11時15分不治。

第73起死亡病例為2399號病患，63歲的大馬男性，患有高血壓。他在3月25日進入怡保蘇丹後拜潤醫院治療，4月11日中午12時不治。

諾希山說，基於兩個階段的行管令取得成效，因此衛生部促請民眾在第三階段的行管令期間繼續堅守家中，保持一公尺的安全距離，以及常洗手，以在這個關鍵的時段全面切斷病毒的感染鏈。

隆被封鎖2組屋增36確診

諾希山指出，衛生部在雪蘭莪敏申組屋篩查了898人，今日新增32起確診病例，累計43起；至於馬來亞組屋，篩查了783人，確診病例維持在4起。

他表示，當局已經在吉隆坡City One公寓篩查了2054人，確診病例多日來維持在30起。

烏魯冷岳縣的病例從昨日的376起增加至今日的387起，當中雙溪鐳維持在92起，雙溪鐳以外的地區則是295起，比昨日的281起有所增加。

“根據烏魯冷岳縣屬下各個地區的分布，則是安邦62起、峇玲瓏11起、蕉賴46起、烏魯冷岳108起、加影149起和士毛月11起。”

他說，居鑾今日新增7起病例，累計183起，7起新增病例全部都是在拿督依布拉欣馬吉新鎮。

各部門應先規劃 展延開放商業活動

諾希山指出，衛生部建議政府展延或逐步開放9項商業領域，各個政府部門應該先規劃，把開放商業活動挪後一至兩個星期，或展延到第三階段的行管令結束後才執行。

“我們認為目前應該良好規劃，我們的立場是鼓勵所有部門事先作好規劃，否則一旦行管令結束，所有的商業活動都會一夕間回到從前。”

因此，他補充，衛生部鼓勵把商業活動展延，或逐步開放。

抗疫處最後10公里

他以學校應否開課為例，如果允許開課，也應該讓面臨政府考試的中五、大學先修班第二年考生先行開課。

“政府不能一下就讓所有學生開課，這樣會出現學生在巴士上群聚的問題，我們必須良好規劃，確保沒有群聚，學生可以維持社交距離。”

他說，政府的抗疫行動正處在馬拉松賽跑的最後10公里，這是最關鍵的時刻，因此大家必須沉著應戰。