免下車 打包領取 電召送餐 齋戒月市集研究採3模式

（吉隆坡11日讯）联邦直辖区部将研究用3种模式进行 斋戒月市集，分别是免下车（Drive-Thru）、包装与领 取（Pack & Pick）及电召送餐服务（e-Hailing）。

部長丹斯里安努亞慕沙今午在臉書直播時表示，第三階段行動管制期間有5天是齋戒月，今年的齋戒月市集已取消，但有3000名小販已註冊，計劃在66個地點進行齋戒月市集。

他透露，明天將召集66個地點的代表，成立專案小組。新糢式的小販檔口攤位必須保持特定距離，預計需動用1200名市政局執法員與志願警衛協助維持秩序。

他表示，每個地點會有約50個檔口，但不像以往那樣讓人去購物，而是一個取餐的集合點、包裝與領取及外賣平台的取餐點；若66個地點不足夠，可能徵用學校或清真寺。

“營業時間必須探討，暫定最後點餐時間為中午1至2時，需要有3至4個小時時間讓檔主準備及送去顧客的家。”

或給500元津貼

他說，該部也將探討發放500令吉津貼給每個參與的小販，並讓小販取回扺押金。

他指出，若有小販不熟悉新糢式，各地點的代表會向小販講解，每個地點會有秘書協調，確保新糢式有效執行。

他明早會在市政局會見所有代表，之後他們就要去鑒定地點及參與的小販，星期天就必須擬好一份名單，星期二註冊，攤位名稱、菜單等都要提供。