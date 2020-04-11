祖萊達：6地方政府參與 擴大雪中低價屋消毒

（吉隆坡11日訊）房屋及地方政府部長祖萊達披露，當局將擴大在雪州中低價房屋的消毒行動範圍，6個地方政府將會參與，以抗擊疫情。

她今日視察消毒行動後對記者說，此舉是配合行動管制令延長至4月28日，政府允許數個附加領域分階段營運的決定。

她提及，雪州不少地區有經濟活動，而且公眾群聚，這項措施是為確保這個州的許多地區獲消毒，雪州有最多病例，所以我們提升努力和擴大這項行動。

她說，安邦再也市議會屬下有15座廉價組屋，今日則同步在7座組屋進行消毒，餘下的8座，會在明日繼續進行。

祖萊達也是安邦國會議員，她強調，這項消毒行動涉及37個房屋計劃，共有2萬零520個單位，並且分屬6個地方政府，即八打靈再也市政廳、梳邦再也市議會、巴生市議會、士拉央市議會、加影市議會和安邦再也市議會。

“消毒行動主要是聚焦在公共區域，包括走廊、樓梯、電梯和祈禱室，消拯局、地方政府、涉及房屋計劃的聯合管理機構及其他機構將一同參與。”

“我們希望擴大消毒行動的範圍，可協助減少冠病病例，進而阻斷感染鏈。”

祖萊達籲請涉及地區的居民給予配合和遵守衛生部所發出的呼籲。當局所使用的噴灑材料，並不會給公共衛生帶來副作用。

她補充，早前已展開1125項消毒行動，共涵蓋83個地區，分別是紅區24個、橙區15個及黃區44個。