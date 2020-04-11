不跟隨聯邦政府 檳理髮店禁開

（檳城11日訊）檳州首席部長曹觀友宣佈，在行動管制令期間每週可營業兩天的農業（肥料/農藥）、五金、寵物藥物與飼料商店的營業時間將獲延長，從原來上午8時至下午2時，延長至下午5時。

他今午在日常臉書直播匯報會上這麼說。

他說，針對聯邦政府昨日宣布獲准分階段營業的9個製造業和服務業領域，州政府和委員會正等待有關部門進一步詳細說明有關準則。

盼大家繼續忍耐

他說，首相昨天宣佈第三階段的行動管制令從4月15日開始至28日，希望大家繼續忍耐、遵守指示，留在家裡並且減少外出。

他說，進入第三階段的行動管制，檳州政府將致力於落實數項計劃，提高社區的能力，以造福檳州人民的經濟、情感和社交利益。他將在近期內作出有關的宣佈

他也提醒人民在網上購買口罩時必須小心，根據警方的統計，從1月30日至4月9日，州內5縣共接獲60宗有關網上售賣口罩的詐騙案舉報，總虧損額為46萬6496令吉。

“警方已採取了多個方案來打擊與網絡相關的罪案，如通過講座、廣告、廣播節目和小冊子，來提高人們對於新時代通訊技術的詐騙意識，希望大家小心，在消費之前除了先查明資訊，也選擇向正規的單位購買。”

他也指出，根據檳州福利、社會愛心與環境委員會的記錄，本月10日共有上千袋的干、濕糧食已派發給檳城州內幾乎所有國、州議會選區，如米、餅乾、 快熟面、食用油、糖、嬰兒奶粉、魚和雞等。

“同時，截至9日一共發放130萬片口罩給有需要者，尤其前線人員。各區州議員已分階段獲得口罩供應，另共33萬352個其他配備如防護服（PPC）、面罩、個人防護裝備（PPE）、免洗搓手液、溫度計、手套和鞋套將會每天持續分發。”

他說，希望這些幫助多少可以減輕前線人員的憂慮和負擔，也希望所有的檳州人民在有需要時可以獲得有關的供應。