料8萬學生要回鄉 防長：未決定允准

（布城11日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，政府尚未決定是否要允許目前滯留在學校宿舍的大學生回家，因為涉及的人數龐大。

他說，單單是滯留在學校宿舍的大學生就有8萬人，而這尚不包括住在校園外住宿的大學生。

他今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後後，高等教育部在會議上提出是否允許大學生返家的建議，而這必須從長計議，因為若允准大學生各自回家，流動量非常的大。

他強調，近日冠病確診病例有下降的趨勢，政府不想之前的努力前功盡廢。

高教教部部長諾萊妮此前指出，其部門已經討論大學生返家一事，並將提交今日的跨部門特別會議作出決定。

一個由15個大學學生會組成的聯盟則呼籲政府允許留在學校宿舍的大學生分階段返家。

違管制令控上庭

另一方面，依斯邁沙比利說，警方不會再對違反行動管制令的人士妥協，而會援引1988年傳染病控制及防範法令（342法令）第24條文將他逮捕和控上法庭。

他說，此外，任何在行管令期間，拒絕配合抗疫前線人員，包括衛生部的醫護人員，如醫生和護士的人士，將會在刑事法典第186條文，即阻礙公務員執行公務的罪名下被控。

他指出，一旦罪名成立，將面對最高2年監禁或罰款高達1萬令吉，或兩者兼施。

他於今日出席了行動管制令執行跨部門特別會議後，通過直播的進行的新聞發布會上說，隨著首相丹斯里慕尤丁於昨日宣布延長行管令後，警方將一改柔性的態度，轉為採取更加嚴厲和強硬的行動，不會再對冥頑不靈的違令者手軟。

依斯邁沙比利說，在有關法令下，對於初犯者，一旦罪名成立，將面對監禁不超過2年或罰款，或兩者兼施。

“如果第二次再犯，將面對不超過5年的監禁或罰款，或兩者兼施。”

他指出，昨天（4月10日），軍警在全國共設置779個路障並排查了49萬零249輛車，此外，也展開了47萬949項突擊檢查，包括5028個建築物。

他說，共有1095名違反行管令的人士被逮捕，其中815人直接被罰款各1000令吉，另有242人被扣留和38人獲准保釋。

他說，從3月18日至4月10日，累計被逮捕的人數高達7759人，有373名違令者被控上了法庭。