洗衣理髮店管制令期 一週只能營業3天

（吉隆坡11日訊）國際貿易及工業部表示，獲准在第3階段行動管制令營業的洗衣店以及理髮店，一週只能營業3天，即星期二、星期四以及星期六，營業時間為上午10時至晚上8時。

國際貿易及工業部今日在臉書專頁指出，所有獲准率先開放營運的行業，仍需向貿工部申請後，才能正式運作。

“所有的申請能從4月13日（週一）上午9時開始，透過貿工部的網站（www.miti.gov.my）提交。”

貿工部昨日宣佈有9個領域將在行動管制期間逐步開放，這包括理髮店（只限提供基本剪髮服務）、洗衣店（全服務式洗衣店）、眼鏡店、五金店、電子電器等。

其他獲准營業的行業還包括機械和器材行業、航空行業、建築業以及與建築相關的服務項目、汽車工業及維修、與法律相關的服務、與石油和天然氣相關的服務、與冠病相關的研發活動、獲允許的特定領域實驗室、傳統和補充醫學以及中醫服務。

另外，衛生部也強調，儘管政府放寬允許理髮店營業，但理髮店仍存有感染新冠病毒風險，因此業者及民眾必須採取適當防疫措施。

衛生部在官方臉書貼文指出，理髮店業者及民眾必須全面配合採取防疫措施，避免出現新感染群。

“理髮店的感染病毒風險是相對高，因為理髮師與顧客距離很靠近，逗留在店內時間蠻長約15分鐘，而且店裡空調有限。”

有鑑於此，衛生部籲請業者需確保沒有任何感冒及發燒症狀，同時店內每日消毒及提供良好空調，控制顧客進出及清理剪好的頭髮。

“顧客必須接受篩查，若有症狀不允許進入，並使用口罩，進入理髮店前先洗手及保持社交距離。”

當局也勸請民眾做好準備迎向新生活文化，在所有日常活動中重視防疫措施。