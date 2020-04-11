英雄園外勞頻進出 民恐病毒傳染失控

報道：陳玉燕

（大山腳11日訊）英雄園是外勞聚集區，佔据當地大約40%民宅及70%組屋單位，行動管制令期間，當地居民仍目睹不少外勞頻密乘搭電召車進出，擔心他們外出感染病毒，情況將不受控。

據英雄園居民透露，外勞坐電召車外出，居民都不知他們去過什麼地方，一旦不幸惹上新冠病毒，恐怕大家都要遭殃。一些三層樓的民宅單位內，就住有20多名外勞。

“一些生活的基本用品這里都可買到，不需要坐車外出，但他們卻不合作。行管令期間，我們都看到他們一直往外跑，或聚在一起做燒烤會。”

消息指出，雖然外勞出外時有戴口罩，但整體來說衛生習慣仍不好，他們的住宅單位也沒有防疫用途的洗手液及消毒液。

為了提高區內外勞的衛生意識，武吉丁雅州議員魏曉隆已與區內多個外勞居住的公寓及組屋共管委員會的代表會面，並強調這些地區必須加以重視，以確保新冠肺炎不會傳播，及避免當地居民及外勞受到感染。

他們討論的事項，包括公寓規則及社交安全距離的實踐必須更嚴格地執行，尤其是個人衛生、活動或集體聚會場所，以及每天往返工廠工作的人員。

共管機構將宣導消毒

魏曉隆指出，其服務中心將與相關公寓共管機構合作，向外勞提供管制令期間的公寓規則，及防止新冠肺炎傳播步驟的傳單，傳單有尼泊爾文、孟加拉文、越南文和緬甸文的版本。

“我們將與柔府自願消防隊合作，提供消毒設備和材料，在這些公寓的公共區域進行消毒和清潔工作。”

他建議公寓及組屋共管理事會，與屋主及安置外勞在公寓的工廠保持聯系，以更加緊密合作，確保所有管制令的條規得以實施，也保障所有居民的安全。

“我再次呼吁當局，特別注意外勞人口眾多的地區並進行管制。我也要求警察在這些地區進行更頻密的監管，以確保大家可以嚴格遵守行動管制令。”