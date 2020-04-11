沈志強臉書直播訪李宗偉 每天運動教兒打球

（大山腳11日訊）前大馬羽壇一哥拿督李宗偉嚴守行動管制令，已連續24日待在家中，除了每日進行1小時健身運動，還成為兩名兒子貼身教練，親自授招。

李宗偉說，管制令期間，妻子負責出外購物買菜，與他同住的母親負責煮食，他則在家陪伴兩名兒子玩樂打羽球，期間體重已增加了1公斤。

“管制令只允許一人外出購物，太太比較懂要買什麼，換成是我去，就要列出一個很大的購物單子！”

來自大山腳的他，疫情當前不忘為大山腳社區貢獻心意，雖然目前人在吉隆坡，但他早前已通過李宗偉基金會，送出6000個口罩及免洗洗手液給大山腳醫院和大山腳警局的前線人員，並吁請大馬人繼續努力抗疫。

李宗偉昨晚成為大山腳國會議員沈志強臉書直播的特別嘉賓，他一上線便吸引上千忠實粉絲收看直播。

健康越來越好

沈志強提及很多球迷都非常關心他目前的健康狀況，李宗偉說，他目前仍處於休息狀態，但健康已穩定下來，而且越來越好。

至於退休後是否會到國家隊當教練，他說，現有的國家羽球隊教練人數已足夠，他在退休後仍一直在跟進國羽隊的發展，也非常願意與國家隊教練交流。

他提及，東京奧運會展延至明年才舉辦後，其接班人李梓嘉將有1年時間磨刀，尤其是在全英賽有出色的表現後，他相信李梓嘉在奧運會染指一枚獎牌的機會很高，但希望大家不要給他太大的壓力。

沈志強要他選出心目中最棒的羽球員時，李宗偉毫不猶豫的選了多次戰勝他的對手林丹，後者曾兩次贏得奧運會羽球男單冠軍，更是他一直努力跨越的目標，致使他一次次的堅持進行刻苦訓練，以期能擊敗對方贏得冠軍。

是否希望兩名兒子繼承他和太太的衣缽，成為一名羽球員？李宗偉坦言，兒子確實很喜歡打羽球，夫妻倆也商量過此事，並決定支持兒子打球，不管打得好不好，他們將給予正確指導。