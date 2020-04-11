1顆蛋賣1元 霹貿消局促商家解釋

（怡保11日訊）怡保九洞美露一間商店在行動管制令期間以1令吉出售1個雞蛋，因此遭霹靂州國內貿易及消費人事務局採取行動對付。

霹靂州國內貿易及消費人事務局局長賽夫賽夫力佔在一項文告中指出，霹靂州國內貿易及消費人事務局在行管令期間接獲公眾的投訴，指一間商店售以1令吉出售賣1個雞蛋，因此便於前天（9日）上午10時30分前往有關商店檢查。

他表示，執法人員發現商店裡售賣的是日常用品，包括雞蛋，而每件物品都清楚地標上價格。然而，他們發現標示著1令吉1個的雞蛋，卻沒有明確指明雞蛋的等級。在進一步檢查時，他們也發現現場只展示4個雞蛋價格牌，而展示出售的雞蛋共有114個。

他指出，霹靂州國內貿易及消費人事務局在2011年價格統制及反暴利法令下，已發出通知信給有關商家，以讓對方在4月16日前給予解釋。

他說，任何人一旦無法遵從有關指示，也即是違反了2011年價格統制及反暴利法令第21（5）條文，並可在同一項法令第57條文下被懲罰。要是涉及的商家屬於社團機構，將會被罰款不超過10萬令吉。非首次違例的話，則會被罰款不超過25萬令吉。至於涉及的商家要是屬於非社團機構，則罰款不超過5萬令吉或監禁不超過2年或兩者兼施。要是非首次違例，則罰款不超過10萬令吉或監禁不超過5年或兩者兼施。

此外，他表示，要是商家因為沒有註明雞蛋等級而讓消費人對雞蛋價格感到混淆，商家也會在1999年消費人保護法令12（1）條文下被調查。

他指出，國內貿易及消費人事務部將採取嚴厲的行動對付那些在行管期間趁機提高物品價格至不合理水平的商家。