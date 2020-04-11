慕克力走訪醫院最前線 了解治療冠病程序

（亞羅士打11日訊）蘇丹娜峇希雅政府醫院是吉州主要治療新冠肺炎患者的最大醫療本營，吉打州務大臣拿督斯里慕克力親自走訪醫院最前線，藉此了解院方處理確診案例的專業程序。

吉州有兩所政府醫院是處理和治療確診案例，即浮羅交怡瑪麗哈醫院和蘇丹娜峇希雅醫院。

截至昨日，吉打新冠肺炎確診案例累計了93宗，其中4宗是在瑪麗哈醫院治療。 其餘89宗全在蘇丹娜峇希雅醫院觀察治療後，較穩定的患者則安頓在亞羅士打醫院。

在93宗案例中，仍有27宗案患者尚留院就醫或隔離，有4人是在深切治療病房（ICU），即3人在蘇丹娜峇希雅醫院和1人瑪麗哈醫院，其中3人是需要使用呼吸器。

慕克力昨日在吉州行政議員拿督依斯邁沙列和吉州衛生局主任莫哈末菲克力陪同下，到訪蘇丹娜峇希雅醫院，並獲得院長再頓和醫院緊急與創傷部主任法達努等人接待。

會上，慕克力聽取該院方的匯報，了解醫院的物資和人力情況、緊急室外隔離檢測區的設備。

同時，在參觀醫院的流程中，慕克力也獲得院方特安排全副武裝的醫護人員，示範如何處理新冠肺炎重症的程序，包括利用可移動特殊保護性隔離倉來移動患者等。

較早前，慕克力先到訪吉打衛生局聽取有關吉州新冠肺炎的詳細匯報，以及也抽出時間到訪亞羅士打醫院了解當地治療患者的情況。