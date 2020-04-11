管制期不斷供 尾隨出殯隊伍 棺木運毒

（瓜雪10日訊）全國實施行管令期間，毒品供應需求不減，毒販為了躲避警方法眼，想盡辦法販售毒品，包括利用送餐員運毒、喬裝尾隨出殯隊伍或將毒品藏在棺木內！

武吉阿曼毒品罪案調查部總監拿督南利披露，行管令從3月18日實施到本月9日，警方在全國的路障檢查中，就逮捕了涉及毒品案的1502人。

他說，被捕的1502人中，531人擁毒，另有109人或43宗案件是在1952年毒品危險法令下被調查。

南利今午召開新聞發布會表示，警方發現毒販的販毒招數非常多變，包括利用外送員或拖車販毒，警方還接獲情報，指毒販跟隨出殯隊伍或將毒品藏在棺木內運售。

不僅如此，毒販運毒時會盡量避開警方的路障，改走小路或甘榜路。

“警方最近在排查時逮捕到兩名涉及運毒的送餐員，不排除他們與毒販有聯繫。”

行管令以來最大宗 警起400萬元毒品

雪州丹絨加弄峇眼巴西漁村一家毒販，在行管令期間繼續作業，結果被警方搗破，6人被逮捕歸案，警方起獲總值約400萬令吉的毒品，是實施行管令以來破獲的最大宗毒品案件。

武吉阿曼毒品罪案調查部總監拿督南利指出，瓜雪警區刑事罪案調查組與毒品罪案調查組昨午接獲情報，聯合前往丹絨加弄峇眼巴西漁村一住家展開突擊行動。

3成人3小孩6親屬落網

他說，警方從毒販住家起獲4大袋子，內有裝入冰毒的茶葉包裝，共61公斤。警方同時也起獲另3包袋子，起獲約5萬粒“一粒眠”，共11.65公斤。

“警方逮捕了6人，年齡介於5歲到65歲，屬親人關係，3人是成年人，另有3名小孩。”

南利今午在瓜雪警區召開記者會表示，根據初步調查，這批毒品剛落腳約一周，準備包裝好後販售。

他披露，警方相信所起獲的毒品可供36萬人吸食。

“警方將援引1952年毒品危險法令第39B條文（販毒）調查，並將其中兩名嫌犯延扣4天助查。”

此外，南利補充，警方急晤一名男子助查，民眾若有情報，歡迎向警方投報。