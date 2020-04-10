違令擅闖清真寺祈禱 測量師罰款3500

（吉隆坡10日訊）在我國執行行動管制令期間，一名測量師擅闖清真寺以入內祈禱，結果，他在士拉央推事庭被判罰款3500令吉。

現年45歲的測量師贊里阿都共面對2項控狀，他在庭上認罪後，推事諾哈菲扎即作出上述判決。

有關控狀指出，被告是在沒有任何合理理由的情況下，蓄意闖入疫區，並在疫區裡逗留，而他理應在《2020年傳染疾病防範與管制條規》（疫區舉措）下，待在家中。

《當今大馬》一則報導指出，被告是於2020年4月4日早上10時45分在鵝嘜阿沙基林清真寺抵觸上述條規的3（1）條文，一旦罪成，被告可被判罰款最高1000令吉或坐牢最高6個月，或兩者兼施。

推事宣判被告需繳付這項控狀的最高罰款1000令吉，若被告無法繳還罰款，則須以坐牢1個月取代。

被告也承認自己曾擅闖上述清真寺的職員宿舍，結果，他被判罰款2500令吉或坐牢3個月。

他也被指於同一天的早上10時30分，在阿沙基林清真寺職員宿舍抵觸刑事法典448條文，一旦罪成，可被判坐牢最高3年或罰款高達5000令吉，或兩者兼施。

主控官凱魯尼薩副檢察司要求法庭處以相應的刑罰，因為被告已違反政府所發出的指示。

“我要求一個能讓被告和社會醒覺的刑罰。”

被告的代表律師為來自全國法律援助基金會（YBGK）的馬利阿班，後者要求法庭只判被告罰款，因為被告需要養家，以及沒有嚴重的犯罪記錄。

“事發時，我的當事人指他在當時有祈禱的感應，接著，他就在行管令期間闖入清真寺範圍。”