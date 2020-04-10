管制令期間逐步開放9領域 理髮店可營業

（八打靈再也10日訊）國際貿易及工業部宣布9個領域將逐步開放，包括理發店（只限剪髮）、洗衣店（不包括自助洗衣店）、眼鏡店、五金店、電子電器等。

該部部長拿督斯里阿茲敏指出，如果獲批的企業沒有遵守規定，營運許可將立即被撤回，並面對法律制裁。

9個將逐步開放的領域分別是汽車工業；機械和器材行業；航空行業；建築業以及與建築相關的服務項目；科學、專業和技術服務，包括研發；社會保健服務包括註冊傳統藥物；五金店服務、電器和電子產品商店及眼鏡店；基本的理發服務（僅限剪髮）；洗衣店服務（全程服務及非自助式）。

他表示，獲批準營運的領域及企業可以從4月13日上午9時開始，通過官網www.miti.gov.my申請，只有符合條件以及完整的文件才會獲得處理。

“這些獲準營運的企業必須遵守標準作業程序（SOP）的各項條件，這些條件將會更加嚴格，批準與否胥視衛生部所訂下的條件及其他執法單位的指南。”

他說，內閣特別委員會與貿工部、財政部、國庫控股和國行討論後提出建議，內閣決定允許數個經濟領域分階段營運，政府參考問卷調查結果發現，冠病疫情蔓延不僅對人民的健康沖擊很大，也影嚮國家的財務、經濟，尤其是員工最多的中小型更是深受其害。

阿茲敏指出，貿工部經過研究後，決定一些領域可以加入營運的名單中，其中的考量包括在全球供應鏈的重要性以及在國家出口的重要性，以確保出口穩定。

“其次則是擁有高加倍增值的經濟活動領域、直接影嚮中小型企業和服務的領域，例如制造業和服務業，還有考慮涉及的員工。”

以下為9個逐步開放的領域

●汽車工業（僅限已組裝的出口裝備——從國外進口（CBU），器材和組件以及售後服務，如維修）

●機械和器材行業

●航空行業

●建築業以及與建築相關的服務項目

（i）G1和G2為主承包商的建設項目

（ii）已完成90%實際建設的項目

（iii）隧道工程

（iv）維修工程

（v）斜坡工程

（vi）在合同協議闡明的緊急工程

（vii）維修，清潔和清理積水工程，在建築工地噴灑殺蟲劑以防止蚊蟲繁殖工程

（viii）一旦未完成將導致危險的工程

（ix）工業化建築系統（IBS）得分高於70的建築項目

（x）備有員工設施如員工宿舍的建築項目

（xi）涉及建築業的專業服務，包括建築師，城市規劃師，土地測量師，材料測量師，項目管理，設施經理和其他相關事宜。

●科學、專業和技術服務，包括研發（R＆D）

僅限：與法律相關的服務、與石油和天然氣相關的服務、與冠病相關的研發活動、僅允許特定領域運作的實驗室

●社會保健服務包括註冊傳統藥物

僅限：註冊的傳統和補充醫學或中醫師

● 五金店服務、電器和電子產品商店及眼鏡店（供批發和零售）

● 基本的理發服務（僅限剪髮）

● 洗衣店服務（全程服務及非自助式）