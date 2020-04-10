商人代父送暖 400公斤鮮魚派鄉親

（芙蓉10日訊）400公斤鮮魚贈鄉親父老，漁產商代父為亞沙新邨邨民送暖，盼邨民在疫情籠罩的艱難時刻皆能吃得健康和溫飽，而每份鮮魚還附有勉勵紙條，讓人感到溫暖。

養殖廠位於芙蓉嘉樂珍珠園的曾泠棌漁業有限公司東主曾泠溨，昨日在亞沙國會議員謝琪清安排下，到亞沙新邨民眾會堂贈送鮮魚給邨民，讓邨民都能吃到新鮮的食物。

曾泠溨說，其父親在年輕時也是亞沙新邨邨民，惟在他出生前父親就已遷離新邨。

他指出，今次的捐贈活動，也是他代父親向邨民送暖的方式之一，回饋這個充滿父親成長歲月回憶的新邨。

平均每條超過1公斤

送出的鮮魚種類為紅非洲及黑非洲魚，平均每條超過1公斤，總數量逾250條。

在邨長劉天財的安排下，到場的邨民皆有秩序的排隊登記，同時也戴上口罩及保持安全社交距離，讓整個捐贈過程在15分鐘內順利完成。

謝琪清感謝曾氏主動聯絡他表示要進行捐贈鮮魚的活動，他對曾氏在事業有成時，也能抱有回饋社會的精神表示贊揚。

他披露，自行管令實行以來，有很多非政府組織和個人企業等熱心單位給予新邨及貧戶捐贈物資，大部分都是米糧占多數，海產類則非常少。

他認為，任何形勢、種類的捐獻方式，都是人民在冠病襲虐時互愛互助的精神表現。

出席這場活動者包括曾泠棌漁業有限公司執行董事鍾昀宏、芙蓉市議員李漢強等人。

除了亞沙新邨外，曾氏也將於周六(11日)早上10時，在拉務八里新邨進行另一場的送暖活動，屆時也會捐贈約400公斤的鮮魚給民眾，先到先得。