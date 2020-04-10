菜籃族：只要避開人潮 20分鐘買菜可以

（檳城10日訊）巴剎買菜20分鐘夠嗎？對菜籃一族來說，只要避開人流高峰時間，20分鐘是足夠買幾天至一週的食材，因此對於檳島長拿督尤端祥提出“20分鐘買菜”的論述絕對認同。

檳島市長拿督尤端祥昨日說，大部分民眾到巴剎或市集買菜的時間都超過20分鐘。在目前行動管制期間，他勸誡民眾盡量在20分鐘內速買速回，不要在巴菜或是市集逗留太久。

【一人一句】

周先生：15分鐘買4天的菜

住在日落洞的周先生（四十餘歲）說，20分鐘買菜是綽綽有餘的，但先決條件必須在早上10時過後才到巴剎。10點過後剛剛好，即可避過人潮也有很多食材可選購。

在管制期間，都是周先生出門買菜。“一般上只需花費15分鐘，就可以買完3至4天的菜。”

梁先生：事先寫下要買食材

現年45歲的梁先生說，為了煮比較新鮮的食物，他平均2天會到巴剎採購一次。他習慣在出門前先寫下需採購的食材，進入巴剎後就直接到相關檔口添購，因此20分鐘買完絕對沒問題。

他勸告其他消費者不要在人潮多的時段一窩蜂湧到巴剎，早上10時許才去也不遲。

印刷店老闆陳可育：列清單去相熟巴剎

印刷店老闆陳可育說，他是每3天到巴剎採購一次，若不計算排隊時間，20分鐘是足夠的，但前提是去相熟的巴剎，同時要先列清單。

州議員助理丁偉倫：巴剎站崗順便採購

州議員助理丁偉倫指出，因工作關系他需到巴剎站崗也順便採購食材，由於本身沒買海鮮也不會細選，因此20分鐘採購完食材絕對沒問題。

銷售員吳德美：主要採購雞和豬肉

銷售員吳德美說，行動管制期間她大約一周到巴剎2次，每次購買3至4天的食材，每次需花費約1個小時才能選完所有食材。“至少需要30分鐘。若不夠時間，我會到超級市場採購蔬果類，到巴剎主要是買雞或肉。”

上班族胡明莉：1週去一趟需30分鐘

上班族胡明莉說，她是一周到巴剎一次，每次要花30分鐘，20分鐘內採購完食材會比較倉促。

家庭主婦陳莘萍：大清早也要30分鐘

家庭主婦陳莘萍說，管制行動令期間她都在清晨6時30分前往巴剎購買3至4天的食材，但至少需花上30分鐘。早上7時許至早上9時是最多人潮的時段，20分鐘買菜時間太短了。