開門拿食物如迎接死亡 義工隔離嘆命運茫然

報導：廖佩盈

（吉隆坡10日訊）經歷2次航班取消、4次航班更改，滯留在緬甸長達7天的義工老師李天岱昨日順利乘搭救援航班（Relief Flight）返馬，展開14天的隔離期，惟今日卻傳出同班機有乘客確診新冠肺炎的噩耗，讓已被禁足在酒店的他不禁感慨：“原來我每天要開門三次出去拿食物的門口，也是我每天要開門去迎接死亡的門口”，盡訴對未知命運的茫然。

跨越重重波折才回到大馬，李天岱與同班機乘客昨天抵達吉隆坡國際機場後，便直接被送入酒店進行隔離；所有同酒店的隔離者都被拉進同個通訊群組內，方便官員掌握所有人的健康狀況和資訊交流。

緬甸返馬二度取消4度改航班

他在臉書撰文寫道，從緬甸返馬就像是一場逃難式的旅程，承受著莫大的心理壓力，豈料今日一覺醒來，就在群組得知昨日自己搭乘的返馬航班，有一人證實確診新冠肺炎，心情頓時跌落谷底，並形容死神已到門口了，內心的懼怕只能依靠宗教信仰和禱告去緩解。

“在這兩面牆壁，一個門戶，一個大窗戶，只有我一個人自己面對自己，極度無助，無從與人互動交流，平息內心不安情緒的空間裡面，恐懼是會更多，而不會更少。”

李天岱說，他一直抱存僥倖心理，認為自己不會有事，但今天突然發現，原來他每天要開門三次出去拿食物的門口，也是他每天要開門去迎接死亡的門口，焦慮和擔憂乃人之常情，在所難免。

他表示，隔離者們會相互感染低落情緒，他只能選擇去擁抱這樣的負面情緒，並用文字記錄心情，再看看書本打發時間。

“現在是資訊發達的時代，要打發時間不難，打發內心的恐懼反而比較難。”

所幸的是，家人和周邊的朋友都不斷傳送信息關心他，讓他感覺與外界保持聯繫，即便空間被隔離但至少不封閉。

疫情前赴緬派物資

李天岱也是教育學博士，他接受《光明日報》電訪時聲稱，他是在3月5日出發前往緬甸派送物資給寄養兒童學校，當時大馬尚未爆發疫情。

“我赴緬甸當義工已持續好幾年了，有時候是一個人去，有時候是組團過去，主要是為當地的寄養兒童學校籌資物資、找贊助，也會到戒毒所做治療的工作。”

他原定在4月2日從緬甸飛往曼谷轉機返馬，豈料計劃趕不上變化，曼谷在3月中宣布封關，航班被迫取消。

幾乎流落街頭

“我的航班被取消了兩次，另4次是基於很多因素導致錯過航班，加上緬甸政府宣布酒店不能營業，而民宅也不能接收外來者入住，我幾乎就要流落街頭了。”

所幸，李天岱在同事的牽線下，成功住進一間學校宿舍，負責人會向政府匯報宿舍的留宿者資料，而他也主動向大馬駐緬甸大使館取得聯繫和掌握最新的消息，準備第一時間飛返大馬。

“很多人會以為救援航班是免費的，但並不然，我最後花了320美金才終於搭乘救援航班回馬。”

盼大使館關懷滯留者

身為其中一名滯留緬甸且求助於大馬駐仰光大使館的大馬旅客，李天岱冀望大使館能給予這批滯留者一些指導和關懷，但他認為，大使館的表現讓人感到失望。

他指出，大使館沒有為滯留者提供足夠訊息，而且他們只是要求他們關注臉書，也絲毫沒有為滯留者提供支持與關懷。

李天岱也是巴生興華中學中文老師，是教學與研究小組成員。這兩年內，他選擇停薪留職，踏上義工旅程。

他不諱言，緬甸的醫療設備相對落後，當地人因沒錢迫於無奈才會沒戴口罩；不過，商場也非常配合防疫措施。

詢及他滯留在緬甸長達一個星期，回到大馬之後再進行為期14天的隔離的心情如何時，李天岱表示，回到大馬，對他來說，是一種心底的釋懷。