至4月28日 管制令再延長2週

（布城10日訊）果然是延長多兩週！

首相丹斯里慕尤丁今日宣佈，政府將再延長行動管制令多14天，即從4月15日至4月28日。

首相丹斯里慕尤丁今午4時，通過電視台和網絡直播發表特別演說，作出這項宣佈。

他說，今天有220患者治癒出院， 確診有118病例，如果未來2星期我國繼續保持這種趨勢，將可以擺脫新冠肺炎的擴散。

慕尤丁之前宣佈從3月18日起實施管制令，為期2週至3月31日，之後宣佈再延長2週至4月14日。

除了全國行動管制令，政府也在4個地區頒布加強管制令，全面封鎖這些地區，包括柔佛新邦令金的兩個村子、雪州烏魯冷岳的7個村子、吉隆坡City One大樓及兩棟組屋Selangor Mansion與Malayan Mansion。

首相：要有心理準備 管制情況料延續數月

慕尤丁說，大家必須要有心理準備面對行動管制的這種情況，可能還需要一段更長的時間，可能要多延長幾個月，在還未100%解決疫情蔓延的情況。

“這表示我們的生活無法回到過去那樣。只要病毒還存在，必須保持社交距離，我們必須保持個人衛生。”

他說，人們不能聚會、避免前往人山人海的地方，不能去齋戒月市集，也不能去清真寺祈禱，只能在家中進行，也不能回鄉。

“雖然我們難以想像這種情況，但是這就是我們必須面對的現實。”

瞭解父母心 情況恢復正常才開學

慕尤丁指出，由於家長都感到憂心，因此政府決定在情況恢復正常後才允許學校開課，在這期間學生可以在家學習。

他指出，他也在臉書看了許多家中的看法，許多人要求延長關閉學校，一般上家中都很擔心子女們的安全。

“我也有孫子在求學，我也跟你們一樣，感到擔心。每個人都疼愛子女，孫子更是多疼一些。”

他指出，因此，學校可能無法提早開放，可能延長至真正有信心情況恢復正常為止。

“在這期間，我們的孩子必須在家裡學習，我已經要求教育部推行在家上課的計劃，一直進行到學校開課為止。”

他說，採取了這些行動後，我國將會恢復正常，並不是我國遭受疫情衝擊，現在全世界都受影響，包括鄰國。