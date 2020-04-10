爪夷宜康省口罩熱賣 50片裝2小時半售罄

（威南10日訊）爪夷宜康省霸級市場分行今早發售50片裝49令吉50仙的口罩，短短2個半小時售罄。

從中國入口的口罩近期陸續抵達我國，人民都可通過社交媒體或朋友之間取得口罩，再加上政府和各選區州議員都在派發口罩，“一罩難求”的窘境已經解決，但宜康省低廉的口罩依然搶手。

爪夷宜康省霸級市場分行所銷售的口罩定價一包49令吉50仙，即每片99仙，限定每一戶人家只可購買2包，且只擺放在一個盒子裡，在收銀處販賣。顧客必須向收銀員詢問，才可購買。

該分行的口罩雖很暢銷，但顧客群更多的是購買日常用品和食材為主，口罩只是他們其中一部分人的購物清單。

許小姐說，她獲朋友微信告之，才得知宜康省霸級市場有銷售口罩的消息。之前她也是向朋友訂購口罩，用於出門採購。

另外一位林先生則表示是在臉書看到這則新聞，才會來購買，他之前雖有訂購口罩，但至今還沒收到貨。

減輕人民負擔

兩位受訪者都表示口罩非常便宜，以往訂購的口罩價格都是75令吉起至90令吉不等。

該市場的良心定價不但減輕了人民的開銷負擔，還提供一個購買管道給無法網購的人民。

據宜康省資料，該公司從中國訂購了10個貨櫃、總數1000萬片的三層口罩，第一批貨源已送抵我國及送往全國各分行。接下來每星期將陸續有兩貨櫃的口罩運達。據知，位於紅色區的分行將獲得分配比較多的資源，例如新邦令金將獲10萬片，而綠色區的分行則可獲至少3萬片。