世衛啟動冠病臨床試驗 曹定思受欽點率隊參與

（檳城10日訊）檳城中央醫院傳染疾病顧問曹定思醫生被點名領導我國醫療團隊，參與世界衛生組織因新冠肺炎病毒啟動“團結”臨床試驗（SOLIDARITY trial）。

她說，這項臨床試驗主要是測試治療新冠肺炎病毒的數種藥物的療效，並將在這一、兩天全面展開。

她指出，其團隊成員有16名醫生和藥劑師，他們分別來自相關9家治療新冠肺炎病患的醫院。

她說，團隊成員將在各所屬醫院進行這項臨床試驗，彼此會互相聯繫來匯報及了解進展。

這項被國外媒體喻為是一項“空前”的全球性臨床試驗，會對我國9家醫院的新冠肺炎患者進行臨床試驗治療，即東姑法茲亞醫院（Hospital Tuanku Fauziah）、吉打亞羅士打的蘇丹後峇希雅醫院（Hospital Sultanah Bahiyah）、檳城中央醫院、雙溪毛糯醫院、吉隆坡中央醫院、馬六甲中央醫院、關丹東姑安潘雅富珊醫院（Hospital Tengku Ampuan Afzan）、砂拉越中央醫院及亞庇伊麗莎白女王醫院。

“我們會對這9家醫院新冠病患講解，讓他們明白這項臨床試驗，並在獲得他們同意下，才會讓他們參與這項臨床試驗，而參與病患不會有小孩，他們必須是18歲及以上者。”

“這項臨床試驗主要是測試治療新冠肺炎病毒的數種藥物的療效。”

據國外媒體報導，在這項臨床試驗中，世衛組織聚焦4種被認為“最有希望”的療法方案，即抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）、治療瘧疾的氯奎寧和羥氯奎寧（Chloroquine和hydroxychloroquine）、抗愛滋病藥物洛匹那韋及利托那韋（Lopinavir和Ritonavir）及幹擾素β（interferon beta）的藥物組合。

採4治療方案觀察成效

曹定思接受本報專訪說，相關藥物都不是新藥，也不是專製來治療新冠肺炎病毒，這些是醫治病毒、肺部、呼吸道疾病及愛滋病的藥物，但它們也是目前用於治療新冠肺炎的藥物之一。

她說，在這項臨床試驗中，電腦將會依據病患的分析資料及病情，來隨機分配病患使用哪一種藥物組合的治療方案

“我們會收取的分析資料，包括病患的年齡、性別、是否有吸煙、身體狀況，就如患有什麼疾病（糖尿病、心臟病）等，而在這項臨床試驗下，我們會觀察這4種治療方案的安全與成效，並收集可靠的數據。”

她說，每名參與病患只會進行一種治療方案，在開始治療方案後，我們會進行觀察、收集數據等，主要是以進行相關治療方案後，病患出院、進入加護病房及死亡的巴仙率。

“目前，我國這9家醫院都已有其中2種治療方案的藥物組合，即氯奎寧和羥氯奎寧（Chloroquine和hydroxychloroquine）

，以及洛匹那韋及利托那韋（Lopinavir和Ritonavir），為此將先開始進行這2種治療方案，而其它治療方案的藥物組織，世衛組織也將會盡快提供給醫院。”

“據知目前全球有超過70個國家參與這項臨床試驗，而這項大型臨床試驗將會進行多久，因得視疫情等情況，為此世衛組織方面沒有給予一個期限。”

她指出，世衛組織將通過網絡聯繫衛生部及其本身，以不斷跟進及獲得這項臨床試驗的最新進展。

曹定思：9醫院16成員 靠背後巨大團隊支撑

曹定思指出，這是一項大型兼跨國的臨床試驗，大家看到的或許只是她及16名團隊成員，但其實在他們背後是一個很大的團隊在努力，以進行這項臨床試驗。

她說，任何一項臨床試驗，背後都需要有一組團隊來支撐才得以進行。“除了觀察、分析、收集數據等工作外，背後其實還有許多各不同的工作，這更何況是這項大型的臨床試驗。”

“我及16名團隊成員本身各所屬的醫院，都擁有各自的臨床研究中心（Clinical Research Centre），這些臨床研究中心的團隊成員，他們都是在我們背後默默付出、支持及協助我們來進行這項臨床試驗的一群人。”

在衛生總監拿督諾希山日前宣佈，曹定思將領導16人團隊，參與世衛組織新冠病毒跨國性臨床試驗後，曹定思頓成為檳城人的驕傲與榮幸，而在疫情蔓延的此刻，甚至她所屬的傳染疾病專科這一領域，也突然引起大家關注。

已在檳中央醫院擔任傳染疾病顧問15年的她，受訪時謙虛說，比自己還資深的有很多，自己被“選中”原因，其實是她背後有一個很強大的臨床研究中心團隊。

她說，檳中央醫院的臨床研究中心成立已久，是一個強大的團隊，曾進行及參與過多項大型，甚至國際性的臨床試驗，其實選中的就因背後有他們。

“在這16人團隊中，除了我，檳城兩家政府醫院共有3名醫生參與，其中2人來自檳中央醫院醫生，另一人是詩布朗再也醫院的醫生。”

她說，自己是首次參與如此大型兼跨國臨床試驗，本身也是在衛生總監宣布此事前一天，才接獲這項重大的委任。

“當時我也沒考慮太多，馬上就答應接下了這大任務。”

“投身進入傳染疾病專科，在當初選擇進入時，已有了為政府大眾作出服務，以及與疾病搏鬥的心，所以接到這重任時，自己是振奮的，可以參與這項臨床試驗，與世界攜手來對抗新冠病毒。”

曹定思之前曾參與過的各項大型、國際臨床試驗包括6項各不同的愛滋病臨床試驗、3項有關抗生素的臨床試驗、一項關系骨痛熱症臨床試驗、肺炎、腹部及尿道細菌感染的國際臨床試驗等。

她說，從醫學系畢業後，至少得多5年的學習經驗及完成訓練後，才能擔上傳染疾病顧問。

“國內政府醫院有約35名的傳染疾病顧問，而一些傳染疾病顧問則在大學任職，私人醫院也有，但人數不多。”