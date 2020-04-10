中國國務院要求 出院者須續隔離14天

（北京10日訊）中國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情形勢持續緩解，並有多地陸續解封。不過，國務院聯防聯控機制指，新冠肺炎患者出院後應繼續隔離醫學觀察14天，方式可採取居家隔離或集中隔離。

截至今天中午，中國累計8萬1907人確診、3336人死亡。

中國國務院聯防聯控機制昨天發布新冠肺炎患者出院覆診覆檢工作試行方案指，治癒出院的患者在隔離期間，須每天做好體溫、體徵等監測，觀察是否有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，而定點醫院須為出院患者安排2至4周的覆診覆檢計劃，並為有肺炎的患者進行胸部CT影像學檢查。

方案指，一旦出院患者覆檢再驗出病毒，並出現發燒、咳嗽等，CT影像學顯示肺部病變加重，則屬確診病例，須盡快轉至定點醫院進一步治療；無臨床表現和影像學進展者則屬確診的康復期患者，應繼續隔離觀察及做好個人防護工作。

無症狀感染者傳播力弱

另一方面，國務院聯防聯控機制早前提出，解除集中醫學觀察的無症狀感染者應繼續進行14天醫學觀察及隨訪，進一步收緊無症狀感染者的管理，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光認為，加強管理無症狀感染者，正說明當局高度重視防控工作。

曾光指出，無症狀感染者的病毒傳播能力比有症狀者弱，有症狀傳染者因病毒大量繁殖，才會出現發燒咳嗽等症狀，所以傳染力較強。對於武漢解封後大量人員開始流動，會否存在病毒擴散風險，他重申概率非常低，但不能排除有特殊情況發生。

曾光表示，國外疫情令人擔心無症狀感染者令疫情死灰復燃，對於無症狀感染者會否造成疫情反彈，會持續多長時間，仍有待研究觀察。他呼籲民眾不必過度恐慌，並提醒繼續保持良好衛生習慣、自我防護意識。