威省動物協會收留所財困 經費不足減喂狗餅

報導:陳玉燕

（大山腳10日訊）疫情讓人卻步，每月依賴民眾捐款維持運作的威省防止虐待動物協會（SPCA）動物收留所，如今已陷入困境。在捐款不足下，唯有減少喂食狗餅，希望可省下一些費用，延長會所的營運。

該會主席陳佳珍接受本報記者電話訪問時透露，該收留所內目前養了2000隻狗及500隻貓，為了減少開銷，只好減少喂食狗餅。

“以前是每天都會喂狗餅，現在則兩三天才喂一次。”

她說，管制令前，威省市政廳經常都把捕捉到的野狗送來，這兩週來，野狗少送來，但是卻送來更多在巴剎一帶捕到的野貓。

她說，設於威中柔府動物收容所每月開銷需3萬餘令吉，包括4名員工至少6000的薪金、收留所月租2000令吉、動物的糧食、藥物及水電費。

由於民眾捐款大減，如今的開銷是靠去年義演活動所籌得的10萬多令吉，繼續維持運作，但是去年至今也花去了大半，剩下的錢只夠維持收留所的開銷2至3個月。

她指出，今年1月初新冠肺炎疫情蔓延開後，前往收留所捐款及領養動物的民眾大幅減少，3月22日我國落實行動管制令至今，大家更是減少外出，加上經濟不好，大家寧可把錢花在人的食物上。

“平時每月固定捐款的人士少了，有些也沒能力再捐，疫情不明朗，原定7月舉行的籌款活動也被逼取消。”

她吁請有意捐款的民眾，可以登入該會臉書：SPCA - SEBERANG PERAI了解捐款詳情，或聯絡她（012-5523447）詢問。