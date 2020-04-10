工作室充PPE裁剪中心 48交怡裁縫師獻力前線

報導：黃秀湘

（浮羅交怡日10訊）抗疫人人有責，浮羅交怡48名裁縫師為島上前線醫護人員義務縫製逾1000件防護裝備（PPE），其中一名華裔女裁縫師不僅借出工作室作為負責裁剪布片形狀的中心，連她2名兒子和工人也加入陣容，共同獻力，為前線人員打氣加油。

一名已移居彭亨關丹的島民諾哈雅蒂哈山（39歲），在3月29日通過社交媒體和臉書號召裁縫師，義務為島上蘇丹后瑪麗哈政府醫院和瓜鎮衛生局縫製防護裝備，即防護衣、頭套和鞋套，之後一名裁縫師尤麗芳 （68歲）在因緣巧合下獲知此事，也義不容辭報名參與。

兒子工人加入陣容

這名來自英丹園的淑詩服裝店東主尤麗芳接受光明日報記者電話訪問時說，行動管制令期間，裁縫店不能營業，她非常空閒，也想為國家和醫護人員盡一份綿力。

“除了我，我的2名兒子和2名員工也願意前來協助。”

她指出，由於她的工作室有多台電剪機械，因此很樂意把工作室作為主要裁剪布片形狀的中心。醫院也允許她可在這期間開工製作防護配備。

剪好交由他人縫製

她透露，防護裝備的製造材料是由衛生局提供，由她工作室先負責剪成布片，然後由民防部隊（AMP）隊員和志願警衛團成員再把布片和材料給其他區的裁縫師負責縫製。

她說，縫製防護裝備工作分為4個區域進行，即瓜鎮、熱水湖、巴東瑪西臘以及哥達旺，每區域有一名隊長。

她也說，隊長會把布片和材料分派給屬下裁縫師，島上很多家庭主婦兼任裁縫師，她們在家中縫製完成的作品再交給隊長，民防部隊會陸陸續續來收集。

她指出，上星期開工至今已製作逾千個配備，材料所剩不多，倘若衛生局再提供材料，她們會繼續製作。她讚揚島上的婦女非常團結一致，非常響應參與這意義的活動。