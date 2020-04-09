隆批發公市再有3確診 短短9天5人感染

（吉隆坡9日訊）位於士拉央的吉隆坡批發公市繼日前出現2名確診病例後，最近兩天又有3人確診感染新冠病毒，其中包括2名華裔工人及1名孟加拉外勞，以致該公市在過去短短9天內出現5宗確診病例，令人擔憂。

根據報導，該批發公市日前先有2名華裔菜販經檢驗後被列為確診病例，接著又於週三和週四出現3宗確診病例。

吉隆坡蔬菜批發商公會主席黃敬發證實此事說，本月1日，一對華裔夫妻被列為確診病例後，該公市30攤菜販共171人於4月5日接受檢測，檢測報告於週三陸續出爐，結果，169人呈陰性反應，2人確診染病。

他披露，最新確診的2人，其中一名華裔工人是於週三被列為確診，另一位孟加拉勞工則是於週四被列確診。

“另一名在菜攤工作的華裔工人則因為發燒，自行於週二去檢測，週四被通知為確診。”

黃敬發說，從4月1日至9日，在蔬菜批發攤位共有5人確診。

“隨著公市出現確診病例，顧客變少，讓整個批發公市冷清清。”

他披露，由於顧客人數少，生意也欠佳，目前每天開檔的批發商不多，有些可能一週僅開檔3天。

外勞常攀牆進出 軍警設鐵網力阻

吉隆坡蔬菜批發商公會主席黃敬發說，目前，警方、吉隆坡市政局等已在進出口駐守，目前只有2個門口可進出公市，當局也限制進出人數。”

“批發公市旁有道牆壁，之前一直成為許多外籍勞工爬牆進出的地點，當局如今在牆壁處設了鐵網。”

“隨着週三和週四又有人確診，整個批發公市人心惶惶，許多批發商和工人擔心更多顧客不敢來，也擔心如果確診人數繼續增加，可能被要求關閉。”

軍方日前協助在批發公市商的一道牆壁處設立鐵網，防止有人再“爬進爬出”。