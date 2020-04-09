70醫護員為住戶檢測 雪隆3組屋確診料攀升

（吉隆坡9日訊）政府自宣布封鎖隆市City One高級公寓、雪蘭莪敏申組屋和馬來亞組屋後，醫護人員每天如火如荼的為3個高樓住宅的居民進行新冠病毒檢測，據知，確診病例也進一步攀升，但確鑿數據有待當局公布。

據觀察，今天約70名醫護人員陸續抵達為雪蘭莪敏申組屋及馬來亞組屋的居民進行檢測。醫護人員先為居民登記資料，然後為他們測量體溫、口腔和鼻腔，最後抽取口腔組織，再送往化驗室檢驗。

據了解，目前採取的樣本已在陸續化驗中，結果將逐步出爐，所有有癥狀者會被陸續送往醫院治療。

此外，阿南弗拉公司（Alam Flora）今早派出水車到雪蘭莪敏申組屋和馬來亞組屋外消毒，清洗範圍包括附近的食肆。

藝人受困組屋發燒

另一方面，43歲馬來藝人莫哈末索比利因返回租處拿取外接硬盤，結果受困在被列為疫情紅區的雪蘭莪敏申組屋，他出現發燒和胸疼癥狀，目前已接受檢測，正等待結果出爐。

莫哈末索比利是馬來連續劇《依斯幹達家族》的演員之一，目前忙於幕後剪輯工作，他前天是為了外接硬盤里的節目錄制材料，返回雪蘭莪敏申組屋的租賃房間。

他接受馬來報《大都會日報》訪問時指出，他與母親同住在雪州巴生，只是偶爾回到租處，不巧遇到政府封鎖組屋而無法離開。目前他在發燒胸疼，擔心是否受到病毒感染。

“開始時最艱難的是房間里沒有食物及藥物，我想要下樓購買一些必需品，卻不能外出，因為組屋四周已經圍上鐵絲網，執法人員也在駐守管控。”

他指出，隨著衛生部昨天下午1時30分安排醫療隊伍前來為居民進行檢測，他開始安心，同時盡量讓自己表現樂觀，希望自己只是普通發燒。若不幸受到感染，也希望能盡早得到治療。