聚聊被勸 青年威脅鄰居 要我把病毒傳你嗎？

（新加坡9日訊）托管中心女校長看到公寓鄰居邀客在公寓大堂聚會，於是上前勸說，不料青年竟嚷說自己剛完成14天隔離，拿著口罩逼近校長再嗆：“要我把病毒傳你嗎？”，驚動警方到場。

住在實龍崗路上段一所公寓的托管中心女校長聯系記者，稱昨天下午1時許，聽見公寓大堂一帶傳來吵鬧聲，發現原來3男女在那里聚會聊天。

女校長程麗瓊（4 8歲）表示，3人在公寓樓下聚集了二十多分鐘。

“我上前提醒他們，現在政府施行阻斷措施，大家應該盡量待在家里，註意安全。”

驚動警方到場

程麗瓊表示，這時其中一名不住在公寓的青年兇巴巴對她說：“我剛剛完成14天隔離，為什麼不可以待在這里？”

據稱，青年當下甚至脫下口罩，一步步走近女校長。

女校長稱青年一度爆粗威脅她說：“你不想我把病毒傳給你的話，就馬上滾開。”

青年還挑釁女校長，要她趕快報警或通知保安員。

程麗瓊表示，當下感到震驚及不知所措，回家拿了電話後報警，並再回到青年聚會的地點拍下他們的照片。

“希望當局嚴肅看待這種枉顧他人安全的行為。”

見到警車反問“你來真的？”

眼見警車到場，青年一度嚇到反問：“你來真的？”

女校長程麗瓊說，撥電報警之後，青年不停罵髒話，她有些受不住，一度連手機也拿不穩，跌落地上。

“他也說了一些人身攻擊的話。”

據稱，青年囂張的反問女校長，為何警察還沒來，要她多打幾通電話報警。

不停罵髒話

“不過，當他看見警車到場時，卻顯得一臉驚慌，說了一句‘你來真的？’”

據了解，當時聚會的是兩男一女，包括在公寓居住的一對姐弟，以及姐姐的男朋友。

管理層稱要辭退保安員

這起事件驚動警方到場，公寓管理層也到現場了解情況。

程麗瓊告訴記者，管理層向保安員問話時，質疑他為什麼讓非住戶進來。“管理層也當著我的面表示，要立刻辭退保安員。”

程麗瓊出示一封管理層給她的回信，管理層稱若事件令居民失望，他們衷心道歉。信中也提到，目前沒有不準外人進入公寓的規定。

公寓今早仍允許登記的訪客進入，據稱一些提供基本服務，如運輸等的人可以入內。

程麗瓊說，她還會繼續追究此事。