稅收局回應議員獲關懷援金 依2018年報稅紀錄審批

（吉隆坡9日訊）內陸稅收局今日針對一些國會議員和名人也獲得領取國家關懷援助金（BPN）資格闡明，指問題出在系統根據當局2018年的報稅紀錄而自動批准他們成為受惠者。

內陸稅收局指出，初步調查顯示，確定國家關懷援助金受惠者的系統運作如常，獲批准的受惠者是因為他們的可徵稅收入符合領取的資格。

“就如早前所發佈的訊息，當局是依據生活援助金（BSH）資料庫及2018年申報的稅收，讓符合資格者自動獲得國家關懷援助金。”

至於有些人需要提出新的申請或上訴，內陸稅收局表示，那是因為他們沒有向國家關懷援助金系統登記，而納稅人則必須向內陸稅收局更新各自的個人資料。

“新的申請是否獲得批准，取決於審核與驗證結果。”

多名前正副部長、國州議員、上議員早前先後揭露他們竟然符合領取國家關懷援助金的資格，甚至還有傳聞指前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪也可以獲得援助金，但前首相拿督斯里納吉已經否認此事。

對一些國會議員願意歸還所獲得的國家關懷援助金，內陸稅收局深表歡迎。

內陸稅收局指出，不論是國會議員或其他受惠者，若有意歸還國家關懷援助金，可以通過以下3個步驟進行，即是提交呈交回拒信，列明全名與大馬卡號碼；銀行匯票或支票抬頭寫上“Akauntan Negara Malaysia”，寄至“Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Malaysia Presint 2, 62592 Putrajaya”。