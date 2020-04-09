女教師墬澳門騙局 38萬轉入“警方”戶頭

（新山9日訊）38歲巫裔女教師誤墬“澳門騙局”（Macau Scam）陷阱，聽從指示將錢轉入由“警方”監控的銀行戶頭，殊不知騙徒通過線上轉賬方式將錢全部“卷走”，令女教師38萬7000令吉存款和個人貸款瞬間化為烏有。

柔佛州總警長拿督阿育漢今日發表文告揭露，一名女教師昨日（8日）向警方投報，指她早前接獲一通“交警”電話，對方指她涉及一起撞後逃事件，隨即指示這名教師開設新的銀行戶頭，不料，這名教師遵照指示操作後，放在戶頭里的錢卻在她不知情下“失蹤”。

根據受害人的投報，她是在本月2日接獲有關電話，警方初步調查顯示，騙徒不僅冒充警察取信於人，而且，當對方指示女教師開設新的銀行戶頭時，戶頭名字是受害人本人的，因而讓人以為這樣“很安全”。

與此同時，騙徒更以“監控”（mengawal）為借口，要求受害人填報一組她不認識的手機號來活躍線上銀行交易，隨即要她將所有錢轉入該新戶頭。

阿育漢披露，騙徒為了不留下證據，除了囑咐受害人向家人、朋友保密之外，還要求她刪除所有whatsapp訊息及毀滅銀行單據。

他指出，有關澳門騙局的幹案手法警方已多次向大眾提醒，為此，他再次呼籲民眾，當接到類似電話時千萬不要驚慌，也不要輕易相信這類透過電話打來的“指控”，更不要將重要的個資諸如銀行戶頭等提供給陌生人。

他強調，執法人員不會要求民眾提供任何較私密性的資料，包括銀行戶頭等。有鑒於類似案件時有發生，他希望民眾在決定下一步前，應先向警方查詢，或者透過www.ccid.rmp.gov.my/semakmule確認相關銀行戶頭是否涉及欺騙案。