新增109宗及2不治 23歲成最年輕死者

（吉隆坡9日訊）衛生總監拿督諾希山說，截至今日中午12時，有兩名冠狀病毒病患者去世，累計67名死者。其中一人是23歲的馬來西亞籍女性，她是我國至今最年輕的冠病死者。

他今日在記者會上說，截至今日中午12時，我國新增109宗冠病確診病例，累計4228宗病例，其中有1701宗病例與大城堡清真寺集會有關。

他說，痊癒出院的有121宗病例，累計1608宗痊癒病例。今日的出院者比新增的確診病例多。

他說，目前有72宗病例還在加護病房接受治療，其中43人需要呼吸輔助器。

料週五建議管制令是否延長

諾希山說，他將在今天傍晚6時召開會議，以探討和分析我國至今所掌握的冠病數據與模式，並對未來兩週的情況做出預計，之後在明早再向首相和內閣提出是否延長或放寬行動管制令的建議。

他說，大馬經濟研究院（MIER）代表和數名統計學專家也受邀出席這場會議。

他說，根據JP摩根、世界衛生組織和大馬經濟研究院之前的估計，我國在接下來一週的冠病病例將會出現激增的情況，因此希望能透過數據分析，更清楚地預計我國未來一兩週可能出現的情況，

“根據現在的數據，我們還在鬥爭，還沒有結束，我們還沒有贏，也沒有輸，我們要做的，就是（從數據來看）如何進一步提升和改善公共衛生、病房和加護病房等設備，同時也安排人力。”

“我們到目前為止做得很好，我們有小機會，我們要將此機會最大化。如果我們做的對，我們有機會扭轉如其他國家出現的激增的情況。”

諾希山說，我國目前有71家醫院能進行冠病檢測、40家醫院能為冠病患者提供治療，其中有7家醫院是專治冠病患者。

他說，雖然我國在冠病爆發之前就面對病患擁擠問題，但是我國成功做出妥善規劃，空出醫院，讓7家醫院成為專治冠病的醫院。

“我們還成功在3至4天的時間內建起擁有600個床位的方艙醫院，這是我們共同的成就。”