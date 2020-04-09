周一周三8am至4pm 甲五金店可營業

（馬六甲9日訊）在第二階段行動管制令中，甲州政府允許五金店一周營業兩天，但必須遵守特定營業條例。

甲州政府昨日在官方臉書上張貼詳情，允許農業原料店（售賣肥料及農藥）、寵物與動物飼料及藥物店、零件店（農業和工業機械）、五金店，可以在特定時段營業。

其中，農業原料店（售賣肥料及農藥）和零件店（農業和工業機械）營業時間為周二和周五，時間為早上8時至下午4時；寵物與動物飼料及藥物店為周六和周日早上8時至下午4時，五金店為周一和周三早上8時至下午4時。

之前，州政府只允許不包括五金店的相關類型商店營業，最新決定則與聯邦政府決定一致，將五金店列為可限時營業的類型。

這些可營業商店必須落實1公尺社交距離、限制購買區人數、檢測體溫、短時間購買必需品，每人僅限15分鐘。

在休閑活動方面，州政府不允許公共和私人場所的休閑活動，包括圍籬社區（Gate Community），除了自閉癥患者和殘障人士可出來松口氣，但只能一名家屬陪同，時間為早上7時至9時、下午5時至6時。

個人治療師服務，僅限上門（House Call）形式。

此外，政府允許7個新鮮農貿管制市集在特定天數及時段營業，當地市民須在營業時間才去採購，包括野新FAMA（聯邦農業銷售局）、馬日丹那FAMA和萬里茂PHP-PKK大樓三個管制市集，周一、三、五及日早上8時至中午12時營業；愛極樂營運中心和敦古都Yoshi Agro Care兩個管制市集則每日早上8時至下午4時營業；野新管制市集每周三早上8時至中午12時，以及馬日丹那管制市集每周六早上8時至中午12時（本月11日開始）。