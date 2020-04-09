2組屋封鎖 大部分外勞 免費供應1850居民夥食

（吉隆坡9日訊）聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙宣布，將會為吉隆坡清真寺路（Jalan Masjid India）兩棟被封鎖組屋，共1850名住戶提供一日至少兩餐的夥食，同時也允許這批被禁足的住戶使用電召外賣服務。

他於今日下午通過臉書直播指出，因出現新冠肺炎確診病例而遭封鎖的雪蘭莪敏申組屋（Flat Selangor Mansion）及馬來亞敏申組屋（Malayan Mansion buildings）的絕大部分住戶都是非馬來西亞人，而是來自印度、孟加拉和巴基斯坦。

“自組屋被封鎖後，就延伸食物供應的問題，因此我們同意讓住戶使用電召服務解決一日三餐，但同時我們發現，很多單位都沒有煮食的地方，全都變成睡房。”

使館沒給方案助國民

他說，有網民認為這些外籍勞工應該交由各自的大使館負責，一般來說，國家的確沒有責任照料外來者，但經過他與大使館接洽後，大使館沒有給予清楚的方案究竟要如何協助自己的公民。

“飲食問題需要迫切解決，我們不希望任何人因為封鎖行動而受苦，雖然他們不是馬來西亞公民，但我們依然要提供協助，解決他們的基本需求。”

安努亞慕沙透露，經過每家每戶收集資料，得知兩棟樓共有1850戶需要食物，數個非政府組織及慈善機構已經承諾會提供一日至少兩餐，即午餐及晚餐，之後或會增加早餐。

他也呼籲組屋居民給予前線工作人員全力配合，他得知有人嘗試逃跑，但這是完全不必要的，每個前線人員隨時準備提供協助。

由於出現15宗確診病例，雪蘭莪敏申組屋及馬來亞敏申組屋從4月7日起落實為期14天的加強行動管措施。這也是繼坐落吉隆坡市文西阿都拉路的City One大廈後，該區第二個實施加強行動管制令的高樓住宅。

根據國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利早前所說，對兩座組屋實行的加強行動管制令，涉及365個民宅單位及商店位的6000名住戶，當局將逐家挨戶偵測，每一名居民都強制接受檢測。

關鍵性工程可照常進行

針對有部門接獲投訴指部分工程在行動管制令期間照常動工，聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙說，一些關鍵性工程，以及不及時修複就會存在危害的工程，獲得豁免執行行動管制令。

他於今日在臉書直播記者會上說，其中三項被豁免的關鍵性工程包括隧道工程、鑽挖工程以及興建橫跨橋工程，這些工程必須24小時不停運作，一旦工程停擺將會發生危險。

“被豁免的捷運（MRT）隧道工程，目前吉隆坡市內有6個地方正在進行長達10公尺距離的隧道挖掘，倘若停止就可能出現坍塌後果，地面結構也會受到影嚮，因此金務大（MMC-GAMUDA）獲得批準繼續施工。”

安努亞慕沙說，其他工程如正在向下鑽挖40公尺的工程也同樣必須進行，至於高速大道的橫跨橋也無法停工，否則校準方面會出現問題。

他強調，這些獲準動工的機構都必須100%遵守當局發出的指南，並符合申請條件才能豁免行動管制令，所有工作人員的名單也需要清楚列出。

不辦齋戒市集 涉5千小販需時考慮

安努亞慕沙強調，今年不會主辦齋戒月市集，同時也澄清他在這個課題上花了較久的時間做出考慮，是因為這不是一道是非題，當中涉及聯邦直轄區逾5000名小販的生計且影嚮許多有需要的人。

他指出，是否取消齋戒月市集不是“Yes”或“No”那麼簡單，也無法與其他國家的做法相比，畢竟後者只有400至500名齋戒月市集小販，而聯邦直轄區卻有5000名，加上需要這項服務的人數不少，所以需要用較長的時間去構思替代方案。

“我要與衛生部、吉隆坡市政局和內閣進行討論，才能擬出一個符合各方期待且安全的方案。”

根據早前報道，聯邦直轄區部為主辦齋戒月市集宣布三大替代方案，即得來速（Drive-thru）、預訂及自取、以及電召送餐。

安努亞慕沙指出，還有一個被忽略的方案，即以企業贊助認購的方式，由聯邦直轄區基金會統籌準備與分發食物給有需要的中低階層人民。

“我們會分發給窮困人士、老人院等有需要的群體，有意捐助的企業可以聯系有關的基金會。”