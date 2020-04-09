中學生河邊嬉水溺斃 ​6同伴違行管令被捕

（昔加末9日訊）一名17歲巫裔中學生在行管令期間到河邊嬉水不幸溺斃，6名同伴則因抵觸2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）條文，被逮捕和延扣。

死者諾海卡來自登雅新邨的高青山花園，生前就讀於昔加末技職中學，遺體於今早約10時25分在甘榜登姑卡迪路的昔加末河里被撈獲，6名年齡介於14至20歲的同伴則於今早被警方延扣。

這宗案件於昨天6時30分，在登雅新邨通往甘榜登姑卡迪途中，一條約數3米深的河里發生。

案發前，不諳水性的死者不聽長兄艾曼（19歲）“行管令期間勿隨意出門”的勸告，執意與友人前往河里嬉水游泳，結果不幸溺斃。

昔加末警區主任拉勿今早在案發現場對媒體表示，7名青少年是於昨天約6時05分，分乘數輛摩多前往案發河流嬉水。

不聽勸執意出門

他表示，昨午約6時30分，不諳水性的死者和另外2人，在數米深的水中乍浮乍沉，其中2人靠著自救逃離險境，而死者則沉入水里消失無蹤。當時，死者赤著上身，穿著一件黑色熱褲。

他說，警方於昨午約7時接獲投報後，聯同昔加末太子城消拯局展開援救行動，並當場援引2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第11條文，扣捕與死者一起嬉水的6名同伴。

他表示，其中2名被捕者於今早從警局被帶到案發現場，以協助拯救人員確認死者的溺水失蹤位置。

最終，拯救人員於今早約10時25分，在死者失蹤數米處撈獲遺體，較後把遺體送往昔加末醫院剖驗。

死者的長兄艾曼表示，昨午他發現弟弟準備出門時，曾勸說目前是行管令期間，若無重要事務千萬不要出門，可是性格固執的弟弟執意出門，最終不幸在河里溺斃。

他表示，父親甫於2月去世，並感嘆如果父親在世，相信弟弟不敢隨意出門。目前，家里剩他、癱瘓在牀多年的母親及15歲妹妹相依為命。