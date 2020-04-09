大年市會即起收緊管制 食肆限一熟食檔營業

報導：徐泰頡

（雙溪大年9日訊）雙溪大年市議會發佈最新指南進一步收緊管制，即日起每間咖啡店或餐廳只限一個熟食檔口營業，避免民眾聚集買食物。

大年市議會在官方臉書發出這個最新指南，所有咖啡店和餐廳只允許一個檔口賣熟食，並只限外帶，營業時間從上午8時至晚上8時。

大年市議員李祥麟說，市議會是與國家安全理事會瓜拉姆拉縣分會商討後做出該決定，希望避免市民聚集買早餐。

大年確診病例最多

他說，雙溪大年是吉州最多確診病例的地區，因此他認為此措施能減低疫情傳播，希望業者能遵守新指南。

不過，大年市議員韋國樑則認為該政策對於咖啡店業者有欠公平，畢竟很多咖啡店都有超過2個檔口在店內賣熟食。

“只要咖啡店業者做好防範措施，確保消費者都保持一米社交距離，相信不是很大的問題，畢竟在這個非常時期，每個人尤其小販都需要開檔賺錢。”

原12檔口減至3個

老友小販中心業者羅奇賢（57歲）說，自落實行動管制令以來，該小販中心的生意減少了80%，店內原有12個熟食檔口，目前減至3個。

“目前店裡也只剩下我一人在泡咖啡。”

他說，消費者已習慣來此用餐，隨著當局只允許外帶，顧客逐日減少，來外帶的顧客也不多。

他希望市議會重新檢討這項新指南。

商討店內輪流開檔

中興茶室業者朱志華（36歲）說，市議會的通告是在昨晚發佈，他將與店內小販商討，讓大家輪流開檔。

他說，在管制令期間，該店生意減少了80%，很多人不敢來買食物，因此他通過臉書開放給公眾預訂隔天食物。

他說，由於外帶的生意欠佳，很多小販不敢開檔，目前僅剩3名小販開檔。

他說，小販開檔的成本由他一手包辦，小販們的薪資也由他支付，食物由他外送給預訂的消費者；若有賣不完，他會分派給有需要的家庭或前線人員。