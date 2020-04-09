加強檢測無症狀感染者 中要求2小時內通報

（北京9日訊）中國境內疫情雖已受控，不過可能導致疫情二次爆發的無症狀感染者，受到政府高度重視。中國國務院聯防聯控機制發布《新冠病毒無症狀感染者管理規範》，指要各地要主動檢測，加強對無症狀感染者的監測和發現；並要求各級各類醫療機構，如發現無症狀感染者，應於2小時內在網絡通報。

《規範》指出，無症狀感染者已被證實具有染性，存在播毒風險；無症狀感染者可分為無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，以及處於潛伏期但未有病徵的感染者。各地政府要對感染者訊息公開，發現後需先集中隔離14天，期間需進行核酸檢測，即使沒有確診仍需隔離完畢後，再家居隔離14天；而密切接觸者亦需應要求集中隔離14天。

具傳染性 存在傳播風險

《規範》又指，無症狀感染者具傳播隱匿性、症狀主觀性、發現局限性等特點。政府將支持對無症狀感染者傳染性、傳播力、流行病學等研究；同時加強與世衛等有關國家和國際組織的資訊溝通、交流合作，適時調整診療方案和防控方案。

據國家衛健委今早通報，截至週三午夜，仍在醫學觀察的無症狀感染者有1104宗，比前一天略增。

續留ICU 開始退燒 約翰遜好轉可坐起身

感染新冠病毒的英國首相約翰遜已在加護病房（ICU）留醫2晚，據報他已經退燒、情況穩定。

首相府表示，與第一天入住ICU一樣，約翰遜接受一般的氧氣治療，毋須靠儀器協助呼吸，又強調約翰遜一直與首相府保持聯絡，雖然暫停工作，但仍有體力聯絡有需要聯繫的人。財長蘇納克透露，約翰遜已經能起身坐在床上，與醫療團隊交談。

有執政保守黨高層對約翰遜能否迅速返回前線，抱審慎態度。專家指，新冠肺炎對肺部造成的損傷，並非一時三刻可以恢復，約翰遜至少要放病假一個月，即使康復，也要待到夏季才能返回工作崗位。

韓超級傳播者 留醫51天仍未出院

韓國的疫情持續紓緩，連續3天新增個案都在50宗左右，當局認為是正面訊號，反映新天地教會引發的集體感染問題正逐漸恢復，但仍提醒民眾不能掉以輕心。

衛生部表示，國內第31號病人、即被指為新天地教會“超級傳播者”的61歲女子，留醫51天至今仍未出院，是韓國確診者中留醫時間最長的病人。

疫情嚴峻 芭堤雅也封城

泰國文化部表示，因應疫情嚴峻、傳播風險不斷增加，禁止舉辦任何形式的潑水節慶祝活動，市民亦禁止返鄉過節、向長輩潑水及前往人煙稠密的高風險地方。

潑水節將於下周一至周三（13至15日）舉行，是泰國最重要的節日，市民一般會與親友潑水慶祝。文化部建議民眾如果向長輩行禮送祝福時，則應保持1至2米的社交距離及佩戴口罩。

旅遊勝地芭堤雅從今天下午2時起封城，為期21天，進入的市民及汽車要接受檢查。所有非當地居民或在該地工作人士，將一律禁止進入。

東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開

新冠肺炎在日本肆虐，包括東京在內7個地區進入緊急狀態。原訂於本月20日重開的東京迪士尼樂園，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

東京迪士尼對上一次長期閉園，已是2011年311大地震後。

愛知縣晉緊急狀態

另外，不在進入緊急狀態名單的愛知縣，宣布該縣將於周五進入緊急狀態。

愛知縣知事大村秀章表示，鑑於縣內感染人數不斷增加，決定周五下午發表緊急狀態宣言，要求居民避免不必要的外出活動。愛知縣感染人數位居全國第5位，達280人染疫。安倍周二以該縣患者增幅較東京等地慢為由，未將之列入緊急狀態。