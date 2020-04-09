中總與媒體藝人公益歌曲抗疫 《同一個未來》網上熱播

（吉隆坡9日訊）由馬來西亞中華總商會（中總）發起、6組歌手仗義演唱、12家中文媒體配合推廣、逾10位歌手藝人站台打氣的中總抗疫公益歌曲《同一個未來》，自4月7日首播後，30小時內便在臉書專頁平台累積超過18萬人次的收看，獲得民眾積極回嚮並紛紛留言為國家打氣。

《同一個未來》自3月20日起籌備，短時間內創作、填詞，並成功集合5名馬來西亞歌手，即林健輝、馬嘉軒、鍾瑾樺、溫力銘和傅健穎，以及一個由華巫印三大民族組成的無伴奏人聲樂團“Colour of Voices”共同演唱，隨即也馬上投入MV製作。

中總今日發文告指出，截至8日晚上8點，馬來西亞臉書專頁平台的統計數據所得，已知相關的發文共64則，包括歌曲發佈預告和正式首播。針對歌曲首播，16個熱播平台已累積超過18萬2300人次的收看，累積點讚數超過3700個，累積分享數則超過2200個。

“從過百個留言統計所得，網民給予正面的回嚮，並紛紛留言‘馬來西亞，加油！’替國家打氣。”

除了在中總臉書平台發起首播，《同一個未來》也得到5家中文電台配合，聯手在空中播出，其中包括愛FM、988、Melody、One FM和CITYplus FM。

此外，配合中總抗疫公益歌曲的制作，超過10名馬來西亞歌手和藝人，以及多家中文報包括光明日報、星洲日報、南洋商報、中國報、光明日報、光華日報及東方日報的總編輯，連同中總總會長丹斯里戴良業，也各自留言寄語或自拍視頻替《同一個未來》站台，共同為全民送上祝福與打氣。

參與的歌手和藝人包括梁靜茹、張棟梁、李佩玲、Masyitah Masya、Fuying & Sam、陳珂冰、淩加峻、陳子穎、王思涵、雲鎂鑫、林文蓀、陳慧恬、李俊頡、吳俐璇、張起政、李欣怡和唐碧枝。

畫面除了剪輯配入《同一個未來》MV內，中總官方臉書專頁也於昨天跟進發佈了一個集合眾人自拍打氣片段的視頻，進一步向抗擊疫情的全國上下傳遞正能量，包括梁靜茹、張棟梁、李俊頡、吳俐璇、張起政、李欣怡、唐碧枝等人。

欲知道眾藝人朋友獻給大家的寄語和叮嚀，可瀏覽中總官方臉書欣賞: https://www.facebook.com/acccim/ 。