助前線人員抗疫 檳華堂捐10萬元物資

（檳城9日訊）檳州華人大會堂今日移交總值10萬令吉的醫用口罩、防護服及紙箱給檳州政府，希望可藉此減輕州政府的負擔，為人民提供力所能及的支持及幫助。

上述物資由檳州首席部長曹觀友、檳州行政議員楊順興及檳州首長政治秘書鄭來興接領。

價值7萬令吉的醫療物資，包括1萬4000套防護服及2萬3500個醫用口罩將移交給檳城醫院，以支援抗疫前線的戰士，讓他們無後顧之憂。

捐贈上述醫療物資的團體包括檳州華人大會堂（1萬套防護服）、發林集團（馬）有限公司（1萬個醫用口罩）、檳城留華同學會（4000套防護服）、馬中總商會檳州分會（5000個醫用口罩）、檳城惠北泉港同鄉會（5000個醫用口罩）及檳州華人大會堂青年團（3500個醫用口罩）。

許廷炎贊助3萬元紙箱

檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎說，作為前線人員，充足的醫用物資是重要的保障，一線戰士獲得最好的保護，才能有能力救治更多的病患。

此外，也是金鋒公共股份有限公司總裁的許廷炎也額外贊助2萬個，價值3萬令吉的紙箱，以便州政府用來裝乾糧或米，並分發給有需要的人士。

他希望此舉能達致拋磚引玉的作用，鼓勵更多華團與華裔子民伸出援手，積極捐獻醫療物資，以幫助前線醫護人員應對新冠肺炎病毒的危機。

他也籲請人民遵守行動管制令，成為前線人員最強的後盾，攜手戰勝疫情。

與會者尚有檳州華人大會堂副主席鄭榮興、總務梁偉宏、檳州華人大會堂青年團團長駱庢綜、財政楊超平、發林集團董事主席丹斯里林玉唐、 馬中總商會檳州分會會長拿督楊慕材、秘書鄭文勝及檳首長特別事務官劉敬億。