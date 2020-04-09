國家動物園資金告急 牠們求助養


: 2020-04-09 13:04:44

（吉隆坡9日訊）行動限制令限制國人外出防疫，間接使到依賴遊客門票收入的國家動物園運營資金告急，園內300多種動物需要國人捐款或助養，以共渡這場危機。

國家動物園每月運營成本高達100萬令吉，平時是通過門票、租借場地、企業贊助及民眾捐款，以及舉辦自助餐、競走等活動籌款，維持運作。

政府於3月在新冠肺炎疫情擴散及實施限制令後，國家動物園收入急降，這段期間只籌獲約7萬令吉，必須動用3個月緊急基金維持日常運作。

在這之前，國家動物園通過官網https://www.zoonegaramalaysia.my/adopt.html及電郵募款，但限制令期間員工人手不足，無法有效處理募款事宜包括電郵電子助養證書，影嚮募款成果。

管理層經過改善後，4月起民眾可透Ticket2u平台 https://www.ticket2u.com.my/event/18171 ，選擇屬意的助養配套。

根據Ticket2u平台，這項助養配套活動為期1年至2021年3月31日，而從助養配套獲得的票券回饋有效期是2021年6月1日。

國家動物園目前等待助養的動物包括長頸鹿、馬來熊、白老虎、馬來亞虎、獅子、虎豹、黑猩猩、企鵝、熊貓、大象等19種動物。

助養費用款項從最低25令吉（只有電子助養證書）至1000令吉，另徵1令吉網上手續費。

一旦完成捐款，助養人可以根據步驟下載電子證書，該證書印有助養動物照片及助養人名字，同時打印電子票，作為日後到動物園參觀時兌換入門票。

有意協助動物園的民眾，可以瀏覽 https://www.ticket2u.com.my/event/18171，加入助養動物行列。

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新冠肺炎
國家動物園
光明日報

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