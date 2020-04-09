讓網紅外出拍片 高教部長被抨錯誤示範

（八打靈再也9日訊）不只是房地部長祖萊達因沒有帶口罩而遭網民炮轟，高等教育部長拿督諾萊妮拍攝抖音視頻，舉辦的“抖音有獎競賽”也引起爭議！，網友批評她被允許外出並與拍攝視頻，是錯誤示範。

諾萊妮與網紅諾琳及依斯干達合作拍攝一個抖音視頻，鼓勵大家在行動管制令期間待在家中，並發揮創意參與她舉辦的抖音有獎競賽，大獎是一台智能手機。

在視頻中，諾萊妮及2位網紅並沒有一起入鏡，但由於網紅在推特上載與諾萊妮拍攝結束後的合照，因此引來反效果，遭大批網民批評。

一民網名說：“所以在行動管制令期間，網紅可以出門到部長辦公室拍抖音，但我們連出門跑步都不行。”

目前，諾萊妮已經將舉辦抖音競賽的宣傳海報，還有她與網紅拍攝的抖音視頻刪除。

網紅諾琳則在推特反問網民，既然她已經知道視頻不妥並刪除視頻，為何網民還要炒作這個課題，讓課題延燒？

她也承認，表示與諾萊妮合作拍攝視頻，一開始就是個錯誤。

一名原本欣賞諾萊妮，名為法立的青年在推特上寫道：“我是真的很喜歡她（諾萊妮），但我認為這次的抖音事件是個錯誤的行為。”

根據這張已被截圖的海報，這個比賽只限18至26歲者參與，視頻內容不可涉及宗教、種族敏感，也必須適合各階層社會及各年齡層人士觀看。

另外，公青團團長阿克瑪也呼籲諾萊妮，專注在大學生所關注的主要課題上，要求她舉辦對大學生的成長來說，有意義及有建設性的活動，還有採取讓他們能在管制令結束後順利開學及繼續學習的措施。

“在行動管制令期間舉辦抖音比賽的諾萊妮，行為非常膚淺且顯示她對大學生在這個艱難時刻所面對的問題並不敏感。”

“大學生福利在行動管制令期間面對問題應該受到部長認真看待，而不是隨意交給校方或非政府組織，比如財務援助，並立即向他們派發食物。”

他也說，作為高教部長的諾萊妮必須熟知線上教學的教材，並協助鄉區學生克服網絡問題。