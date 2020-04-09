譚德塞：美應與中國合作抗疫 政治化病毒將死更多人

（日內瓦8日訊）“如果你不想要更多的屍袋，那就不要政治化病毒，你無需拿病毒來為你政治加分，你這是在玩火。”

世界衛生組織總幹事譚德塞週三在例行記者會上，回應美國總統特朗普對世衛組織的指責時也說，特朗普不應將2019冠狀病毒病大流行政治化，因為團結是戰勝這一疾病的“唯一選擇”。

特朗普週二批評世衛非常”以中國為中心“，指疫情在中國爆發初期，世衛作出錯誤決定，特朗普並表示考慮停止補助世衛。

譚德塞回應特朗普的言論時說：“各國的團結對於戰勝這種危險的病毒至關重要。 沒有團結，我們向你保證，任何一個擁有良好制度的國家都將陷入困境，並面臨更多的危機。沒有必要利用冠冠病來獲取政治得分。”

他說：“現在，美國和中國應該團結起來，與這個危險的敵人作戰。世界其他地區也應該團結起來與之作戰。”

譚德塞警告，全世界已有6萬多人死於這種疾病，如果沒有一個統一的戰線，將會有更多的人死亡。

他說：“如果我們不約束自己，我們面前就會出現很多的屍體袋。如果在國家和全球範圍內都存在漏洞，那麼病毒就會取勝。”

譚德塞透露，在過去3個多月中，他遭受了各種種族主義言論，甚至是死亡威脅。但他說：“我不在乎誰怎麼說我。 我只專注於挽救生命。”