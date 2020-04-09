AMM：佳節群聚風險高 MCO應延長至開齋節後

（吉隆坡8日訊）大馬醫藥學院（AMM）今日呼吁政府再度延長行動管制令（MCO）的期限，否則的話一切努力將功虧一簣。

AMM今日發表文告指出，我們贊同一篇馬來郵報在線“撤銷行管令不意味已經戰勝疫情”文章（4月6日）作者的立場，政府有必要延長即將於4月14日結束的第二階段行管令。

“為了抗疫和促進公共衛生的努力，政府應持續禁止人們跨州的行動，行管令的期間應該延長至可能落在5月24日的開齋節或之後。接下來則會迎來東馬的豐收節日。”

文告指出，我們了解大多數人希望趁開齋節的到來，與家人親友團聚歡慶在一塊，可是大家必須切記冠病疫情的肆虐是前所未有的。

文告表示，成為全球大流行病的冠病傳播，已導致社交安全的距離成為了現有社會的規範，直到疫情受到嚴格管控為止。

該學院說，佳節回鄉團聚則會引發將病毒傳染給年長者的風險，而回鄉路上到休息站歇息的人潮擁擠，也會讓人們忽略必要的社交距離；然後佳節慶典結束了返回城市的人潮群聚也會產生一定風險。

“在疫苗面市前，社交距離的實踐更能體現人們負責任的行為，因此，今年的齋戒月活動、開齋佳節的團聚都有必要受到嚴格管制、監督甚至是禁止。”

文告透露，由於延長行管令是必要的措施，我們呼吁政府推行更多的強化政策，以將疫情對國家社會經濟的沉重衝擊減至最低。

文告強調，提前撤銷或隨便放寬行管令，都有可能破壞了過去4週我們已經達到的成果；抗疫之戰還沒結束，而人民可能還需付出更大的犧牲，就讓我們向全世界證明，大馬全體人民是能夠戰勝疫情的。

此文告獲得大馬醫藥學院旗下11所學院和15個分會的代表聯署。