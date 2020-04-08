土團主席職競選“王對王” 首相對壘吉大臣

（八打靈再也8日訊）原本出現三角戰的土團黨主席職，隨著原本有意參選的莫哈末法依沙退選，目前正式形成“王對王”的競選局面，即由尋求蟬聯土團黨總裁職位的首相丹斯里慕尤丁直接對叠原任署理總裁拿督斯里慕克力。

前首相敦馬哈迪則在未受挑戰的情況下，順利蟬聯土團黨主席職。

土團黨黨選日前提名活動結束後，一度傳出總裁職出現三角戰，不過，根據土團黨網站近日公佈的候選人名單，原訂出現三角戰的總裁職，目前只剩下慕尤丁及慕克力的名字，另一名競爭者即莫哈末法依沙則不見其名。

除了總裁職，原本出現三角戰的署理總裁職也只有2人競爭，分別是原任總秘書拿督馬祖基直接對疊霹靂大臣拿督斯里法依沙，原本提名的阿納斯阿卡沙則不在名單內。

《星報》引述土團黨選舉委員會主席丹斯裏賽哈密的談話指出，上述黨職的退選者都是因為不符合黨章規定而失去競選資格。

至於3個副總裁職則有18人競爭、20個最高理事職則有164個提名。原本出現四角戰的土團黨青年團長職，則在該黨檳州升旗山區部Sea View Park支部主席拉紮里夫最後退出提名後變成三角戰，由原任團長賽沙迪對壘其前特別官兼青體部副部長旺法依沙，以及青年團理事莫哈末慕扎米爾。

由於受到新冠病毒疫情影響，賽哈密也宣佈黨選與代表大會展延至6月30日。