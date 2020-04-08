2釣魚客無需坐牢 每天社區服務4小時

（太平8日訊）和豐2名裝修工人因抵觸行動管制令被判入獄3個月，經過律師上訴後，太平高庭今日改判他們進行社區服務3個月，每天4個小時，從行動管制令結束後開始執行。

陳志偉（45歲）及張寶華（56歲）是於本月3日被判入獄，他們聞判後非常激動，不斷感謝義務律師巴拉克南。

高庭法官慕納里在下判時說，政府落實行動管制令是為了避免病毒散播，因此所有人都必須遵循，以確保所有人都受到保護。

他說，兩名被告去釣魚時，警方已勸告他們回家，但他們不聽從，因此之前推事庭的判決是正確的。

沒釣到魚不聽勸拒絕回家

不過，他表示在考量兩人的處境後，宣判兩人進行社區服務為期3個月，每天4個小時，並在行動管制令結束執行，同時每周一要到和豐警局報到。

兩人獲準以500令吉保釋，但他們皆無法找到保釋人，結果由到高庭採訪的馬來郵報記者尊班尼成為保釋人。

在判決時，由於兩人不諳國語，法庭當時也沒有諳華語的通譯員，律師便建議由星洲日報太平辦事處高級記者黃順光代譯，以廣東話向兩人講解。

陳志偉及張寶華被控於本月2日約5時前往林瑪班映魚塘釣魚，觸犯2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第3條文，他們被判罰款1000令吉或以3個月監禁替代，因無法繳付罰款而坐牢。

來自法律援助局的義務律師巴拉克南較早陳詞時說，兩人是維修屋頂的工資日結工友，在行動管制令下手停口停，加上沒有積存及必須負責家庭及子女的生活，因此只好到池塘釣魚充饑。

他說，在行動管制令下，政府允準人們外出買菜及購物，農夫及漁夫也可照常作業，因此在池塘釣魚不應該被視為違令。

“雖然執法員曾指示他們回家，但因為他們沒有釣到魚，因此便拒絕回家。”

主控官阿茲魯說，兩人到池塘釣魚且不聽勸告，這可能會造成病毒傳播。

他說，根據法令判抵觸行管令者罰款或入獄，將可以起教育作用，也讓疫情不會進一步擴散。