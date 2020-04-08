1年幹35偷竊攫奪案 慣匪偷摩多分拆售賣

（八打靈再也8日訊）一名31歲裔男子投報指他停放在位於珍珠梳邦的辦公室前的摩多被偷後，警方經過近2個月的追查，在行管令期間逮捕2名巫裔男子，調查發現嫌犯了解摩多市場需要的零件後，專偷3款著名摩多牌子，之後將摩多分拆賣給車廠牟取生計，此外也會隨機在路上攫奪路人。

隨著2名分別25及26歲嫌犯落網後，警方調查發現他們於去年初開始，在隆市、雙溪毛糯、瓜拉雪蘭莪及鵝嘜地區幹下15宗偷摩多案、在雙溪毛糯及八打靈再也地區幹下20宗攫奪案。

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓在記者會說，警方是於2月19日淩晨12時30分，接獲男事主投報聲稱他的摩多被竊後，展開調查行動，並於行動管制令期間將2名嫌犯逮捕。

有毒品搶劫前科

她指出，警方起獲4部手機、8張銀行提款卡及信用卡、7輛摩多骨架、2輛摩多油箱及3輛摩多。

她說，警方調查顯示，嫌犯騎摩多在各地區幹案，並將偷到的摩多分拆零件售賣給各車廠牟取生計，剩下的摩多骨架則丟入河中毀屍滅跡。

“警方調查顯示，2名嫌犯有前科，分別為毒品前科、搶劫前科及偷竊前科。”

莎法阿頓說，警方援引刑事法典第392（搶劫）條文及379（偷竊）條文調查，警方延扣他們至本月10日助查。