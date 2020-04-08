專從高處找目標 7竊匪幹至少10案終落網

（八打靈再也8日訊）一批爆竊匪於1年多前開始，專在高處窺視下方的民宅尋找爆竊目標，鎖定好目標後會將逃跑路線計算後進行幹案。他們在涉及至少10宗破門行竊案後 警方終在行管令期間將涉案的7人逮捕，包括3名女嫌犯。

警方是於去年去年12月7日淩晨4時30分，接獲1名巫裔經理投報，指在睡夢中突遭4名疑是印尼男子的匪徒喚醒，並將他們一家捆綁進房內，後竊走價值1萬5000令吉的財物後，經過追查於行動管制令期間，在巴生地區逮捕這批涉案者。

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓在記者會上說，警方逮捕7名年齡介30餘歲的嫌犯，分別未1名沙巴男子、3名印尼男子及3名印尼女子，其中3名女嫌犯是3名印尼男嫌犯的妻子。

她指出，警方在逮捕行動中起獲9部手機、9枚手表、2部電腦及幹案工具等，警方查悉嫌犯會在幹案前先到一些豪宅地區或排屋區，從高處視察環境專尋找巫裔或印裔住戶下手，他們會專選角落民宅及民宅後方需有森林或叢林以供逃跑。

“當他們鎖定目標後會在淩晨潛入屋內，將屋內所有人捆綁在一起，並困入房內後幹案；嫌犯得逞後，會從屋外的森林或叢林逃跑，再由守在森林外的同黨接應。”

莎法阿頓說，警方初步調查顯示嫌犯於去年年初開始結黨幹案，在一年多內在雙溪毛糯、沙亞南、雪邦及沙白安南地區幹下至少10宗破門行竊案。

她指出，隨著警方將他們一網打盡後，將援引刑事法典第395（結夥搶劫）、第397（持械搶劫）及第457（破門行竊）條文調查此案，所有嫌犯被延扣至14日助查。