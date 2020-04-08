“沒有房卡的監獄” 女郎酒店隔離感抑鬱

（八打靈再也8日訊）住在豪華五星級酒店客房里隔離14天，雖然享受著291平方公尺寬敞的房間，對於36歲的英國女郎愛麗絲而言，卻像是一座“沒有房卡的監獄”，到了第三天，她感覺已經撐不下去了。

她在英國任職資訊科技顧問，本月5日早上從倫敦飛抵吉隆坡國際機場，在機場跑道進行消毒後，便接受衛生部官員的詢問。

她說，等了幾個小時後，監獄局的巴士來到機場將她與另25人載到酒店，所有人穿過在大廳駐守的軍人，被帶到各自的房間。

她告訴網媒《自由今日大馬》，在五星級酒店隔離並沒有大家想像中的舒適，因為大家都不準離開房間，食物都是放在房門外讓被隔離者自取。

她稱，出去走廊走動、做做運動，也變成了奢望。

食物很不開胃

至於食物，她坦言很不開胃，吃的都是醃制蔬菜、罐頭水果，還有7支小瓶裝的飲料。

“房間並不大，沒有辦法多走動，我不能點客房服務，有時還會倒時差……這是第三天，我快要撐不下去了。”

愛麗絲指出，她來大馬是因為家人都不在英國，71歲的父親也對英國的確診人數不斷增加感到很擔心。

她非常想見到父親，特別是被隔離在酒店房間里，沒有太多事情可做。

“電視機只有5個頻道，大部分是持續播報冠狀病毒疫情的新聞頻道，我覺得我會很抑鬱。”