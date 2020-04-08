是“維基奈都組織”成員 10男國安令下被控

（怡保8日訊）10名印裔男子在2012年國家安全罪行（特別措施）法令下接受SOSMA調查，並在犯罪組織成員罪名下面控。辯方律師就此挑起課題，質疑地庭在把案件移交高庭審訊前不能讓被告保釋，引起控辯雙方爭論；經過兩次休庭後，法官決定不準許被告保外，案件訂於本月30日在地庭過堂。

根據控狀內容，10名被告於2014年至今年3月13日期間，被發現是近打區具策劃性犯罪團體“維基奈都組織”成員，觸犯刑事法典130v（1）（574法令）；一旦罪成可以被判監禁5到20年。

由於被告不認罪，並且向法官申請保釋，辯護律師查然星也基於2項理由，即被告是在刑事法典下被提控，而非2012年國家安全罪行（特別措施）法令，以及如果被告只能在高庭才能夠申請保釋，為何控方不直接在高庭登記，挑起了地庭法官能否決定給予被告保外課題，另一名辯護律師惹迪也舉出以往在類似情況下獲準保釋的案例。

惟副檢察司蘇尼達也援引各項案例和法律條文與安全為由，堅持不準被告保釋，強調高庭才有權力予以被告保外候審。

由於控辯雙方僵持不下，法官阿茲曼在兩度休庭後，決定不準許被告擔保。

10名被告年齡介於27到50歲，分別是普拉布、甘尼申、 維諾、普巴幹南、安迪然、卡尼生、威姆魯甘、阿南古瑪、柯沙文和V維尼斯瓦然。

今早8時30分左右，警方也大陣仗地出動大批警員，把10名被告押上法庭面控，並在完成提控程序後把他們帶走。

另一方面，維諾、安迪然、卡尼生、 阿南古瑪和V維尼斯瓦然也面對另一項蓄意持械傷人罪名，控狀顯示，他們於2016年10月31日淩晨約12時20分，在珠寶一個住宅區路旁，蓄意使用巴冷刀嚴重致傷當時32歲的吉瓦尼申，觸犯刑事法典326條文 並與34條文同讀，罪成最高刑罰可被判監禁20年和罰款或鞭笞。

但他們不認罪，每人獲準以8000令吉與一人保外，法庭訂於5月14日過堂。

此案負責提控的副檢察司為奈達都阿迪拉。