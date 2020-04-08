（古晉8日訊）砂警隊一哥也中招！砂州警察總監拿督艾迪今日證實自己確診，在砂中央醫院接受治療，並說目前身體狀況良好。

據了解，他是昨日接獲醫院通知感染冠病，隨後被安排入院接受治療。

據指出，艾迪確診入院後，將由副警察總監拿督德威古瑪暫代砂警察總監職責。

另外，砂警隊內部也發出指令，要求曾於3月30日至4月7日間，與艾迪有接觸的警官及警員，向負責小組呈上名單，以安排前往冠病檢測中心進行檢測。

與此同時，砂災難管理委員會副主席拿督阿都卡林也向記者確認該消息，並表示艾迪是在昨夜確診。

另一方面，國家安全理事會砂分局長蘇菲安也在昨夜確診。

66警員確診 罪案率降67% 警隊66人確診

（吉隆坡8日訊）武吉阿曼內部安全及公共秩序部總監拿督斯里艾克里沙尼說，警方人員確診病例持續上升，截至昨日共有66人確診；與此同時，從行管令實施至今，全國罪案率大幅度下降67%。

他說，目前，1225名接受隔離者，包括警官和警員、民事僱員以及警察家眷。

艾克里沙尼在記者會上說，自3月18日行動管制令開始實行至昨日，警方接獲的罪案投報，發現全國罪案率大幅度下降67%，從以往平均每天350宗罪案投報，減至目前平均每天116宗投報。

“為了更有效執行行管令，普通行動部隊已調派逾4900人協助各州警察總部路檢及突擊公共場所；目前，全國有超過750個路障。”

查送餐員伺機走私案

針對送餐員伺機走私香煙和運送哥冬水的消息，他說，警方已指示在路檢執勤的警員關註並加以檢查。同時，警方已加派人手駐守全國邊境，以防非法入境者潛入我國，包括有2167名普通行動部隊人員駐守。

“海軍、水警部隊以及海事執法機構也會嚴守海域和非法入境者慣常使用的水路，防止他們入境。”

艾克里沙尼說，警察內部安全及公共秩序部、政治部及刑事罪案調查部會極力追查協助非法入境者潛入我國的幕後黑手，並援引現有法令，包括2001年反洗黑錢及反恐融資法令對付涉及者。

另外，詢及警方路障遇撞事件，艾克里沙尼稱大部分是人為疏忽造成，因此警方將重新檢討路障設置地點，並且做好安全措施，避免類似事件重演。

未接資料被盜投報

針對視訊軟體Zoom存有被駭客侵入盜取資料的風險，艾克里沙尼說，國家網絡安全機構日前發出提醒信給各政府機構，在使用Zoom時提高警惕，但是警方至今未接獲資料被盜取的投報。

他說，目前，警隊沒使用這個軟體。

“據我所知，這個目前非常受歡迎的軟體在網上教學普遍使用。”

另外，艾克里沙尼也提醒民眾小心電話詐騙案，並稱政府單位、法庭或銀行等機構不會透過電話要求提供個人資料和銀行戶頭；民眾受促提高警惕。